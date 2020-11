Que signifie l’élection présidentielle de 2020 pour l’exploration spatiale?

L’espace n’est pas l’un des grands champs de bataille de l’élection présidentielle.

Le président Donald Trump et l’ancien vice-président Joe Biden n’ont pas beaucoup parlé de la dernière frontière lors de la course de 2020, qui culmine aujourd’hui (3 novembre) avec le jour des élections. (Ce surnom est cependant un peu trompeur, étant donné que plus de 90 millions de personnes votent tôt et plusieurs États compteront les votes pendant des jours après.)

Mais beaucoup d’entre nous se soucient profondément de la politique spatiale des États-Unis et de la manière dont les quatre prochaines années pourraient la façonner. Voici un bref aperçu de la position des deux principaux candidats.

Donald Trump

Trump a été assez actif dans le domaine de la politique spatiale. Par exemple, il a ressuscité le National Space Council, qui était en sommeil depuis le début des années 1990. Le vice-président Mike Pence préside le conseil, qui sert à rationaliser les plans et les priorités hors terre du pays.

Trump a également signé cinq directives de politique spatiale différentes. Le premier d’entre eux, qui a amendé et mis à jour une directive émise par le président Barack Obama en 2010, a fermement mis les États-Unis sur une parcours en équipage vers la lune et au-delà .

La NASA s’efforce d’atteindre ces objectifs via son Programme Artemis d’exploration lunaire en équipage, qui vise à établir une présence humaine durable sur et autour de la lune d’ici 2028. Le premier atterrissage d’Artémis en équipage est actuellement prévu pour 2024, un calendrier ambitieux annoncé par Pence en 2019.

Deux des autres directives de politique spatiale du président visent à rationaliser la réglementation de l’industrie spatiale commerciale et les protocoles de contrôle du trafic spatial. Un autre vise à renforcer la cybersécurité des systèmes spatiaux, et un autre encore a ordonné au ministère de la Défense de créer l’US Space Force.

La Force spatiale , qui a été officiellement créée en décembre 2019, est la première nouvelle branche militaire du pays depuis la création de l’Air Force en 1947. La Space Force fait partie de l’Air Force, de la même manière que le Marine Corps fait partie de l’US Navy .

La Force spatiale fonctionne officiellement depuis moins d’un an, il n’est donc pas clair pour le moment à quel point elle changera la façon dont les États-Unis font des affaires dans l’espace, d’autant plus que bon nombre de ses tâches sont celles que l’armée de l’air a exercées auparavant. Mais l’existence de la Force spatiale indique un engagement à traiter l’espace comme un domaine de plus en plus contesté et à défendre plus vigoureusement la domination extraterrestre des États-Unis depuis longtemps, priorités de plus en plus exprimé par les responsables militaires américains au cours des dernières années.

Trump a également signé un décret exécutif plus tôt cette année déclarant que l’exploitation minière spatiale est compatible avec le Traité sur l’espace extra-atmosphérique de 1967, colonne vertébrale du droit international de l’espace. Cet ordre a confirmé une position déjà prise par le Congrès, qui a adopté en 2015 une loi autorisant explicitement les citoyens et les entreprises américains à utiliser les ressources d’astéroïdes et de lune, telles que la glace d’eau lunaire qui pourrait soutenir les avant-postes lunaires.

Le président a également toujours cherché à augmenter le budget de la NASA pendant son mandat. Une grande partie du financement accru a été affectée à la poussée lunaire en équipage; Les sciences de la Terre, en revanche, ont généralement été ciblé pour les coupes .

Donc, si un deuxième terme de Trump ressemble au premier, on peut probablement s’attendre à un stress continu sur la commercialisation de l’espace, y compris l’utilisation des ressources hors Terre; un effort continu pour protéger les actifs spatiaux américains et la domination spatiale plus largement; et la priorisation continue des programmes d’exploration avec équipage de la NASA, en particulier la volonté de ramener rapidement les astronautes sur la Lune.

Joe Biden

Une discussion sur la politique spatiale de Joe Biden est bien sûr beaucoup plus spéculative, mais nous pouvons faire des suppositions éclairées.

Par exemple, certains experts ont prédit cette politique spatiale américaine ne changera pas radicalement si Biden remporte les élections. Ces prévisions citent souvent la plate-forme officielle du Parti démocrate, qui promet un soutien continu à la NASA et à l’exploration spatiale plus largement.

« Nous soutenons le travail de la NASA pour ramener les Américains sur la Lune et aller au-delà de Mars, franchissant la prochaine étape dans l’exploration de notre système solaire », la plateforme lit , en partie. (La même urgence – remettre les bottes sur la Lune d’ici 2024, par exemple – s’appliquera-t-elle est cependant une autre question.)

Mais la phrase suivante met en évidence une différence importante avec les priorités de la Maison Blanche actuelle: « Les démocrates soutiennent également le renforcement de la NASA et des missions d’observation de la Terre de la National Oceanic and Atmospheric Administration pour mieux comprendre l’impact du changement climatique sur notre planète.

Cela a du sens: Biden a déclaré que lutter contre le changement climatique sera une priorité de son administration s’il gagne la Maison Blanche. Ce serait un départ de l’administration actuelle; Le président Trump a a exprimé son scepticisme sur la réalité et les dangers du changement climatique causé par l’homme.

De retour du côté des similitudes, un président Biden pourrait également être assez favorable aux vols spatiaux commerciaux. Après tout, Biden a été vice-président sous l’administration du président Barack Obama, dont les demandes de budget fédéral ont ordonné à la NASA de confier les opérations avec équipage en orbite terrestre basse à des astronautes privés comme ceux de SpaceX. Capsule Crew Dragon . Le programme d’équipage commercial de la NASA a été lancé en 2010 et a attribué des contrats de transport d’équipage à SpaceX et Boeing en 2014.

Il est bien trop tôt pour spéculer sur d’autres questions importantes, par exemple si un président Biden garderait le poste de l’administrateur actuel de la NASA, Jim Bridenstine, ou ferait-il son propre choix. Nous devrons simplement attendre et voir ce que le jour du scrutin et au-delà nous réservent.