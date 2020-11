Que représentent Joe Biden et Donald Trump? Comparaison des politiques réelles des candidats aux élections américaines de 2020

Tous les yeux sont rivés sur le président Donald Trump et l’espoir présidentiel Joe Biden alors que le jour des élections aux États-Unis est enfin en cours. Les candidats ont dévoilé des plans ambitieux et des promesses de changer la façon dont les Américains accèdent aux soins de santé, trouvent du travail et même alimentent leurs maisons. Alors que les Américains des 50 États votent, voici un aperçu des principales politiques électorales de M. Biden et de M. Trump, et des pierres d’achoppement potentielles sur leur chemin. M. Biden dit qu’il étendra la loi sur les soins de santé abordables et donnera à chaque Américain accès à une assurance maladie abordable. Le candidat démocrate a également l’intention d’abolir la législation permettant aux sociétés pharmaceutiques de fixer les prix des médicaments sans négocier avec Medicare, d’élargir l’accès à la contraception ainsi que de protéger le droit constitutionnel à l’avortement.M. Biden était le vice-président de Barack Obama, qui a introduit les soins abordables. Act (Photo: Drew Angerer / Getty Images) Cependant, M. Biden ne soutient pas le régime public universel d’assurance maladie soutenu par des démocrates progressistes comme Bernie Sanders. Ces promesses font suite aux tentatives de M. Trump d’abroger l’acte introduit sous l’administration Obama, y ​​compris la demande de la Cour suprême du président d’invalider la loi sur les soins abordables en juin. Rendre les États-Unis exempts d’émissions Alors que la crise climatique s’intensifie, tous les regards sont tournés vers le pays avec les émissions de CO2 au deuxième rang et son plan d’action. L’ambitieuse politique de plan climatique de M. Biden, qui vise à rendre les États-Unis 100% sans émissions d’ici 2035, a occupé le devant de la scène dans sa campagne. L’espoir présidentiel prévoit d’investir 2 milliards de dollars (1,53 milliard de livres sterling) dans les infrastructures d’énergie propre et de mettre fin aux subventions pour les combustibles fossiles.Le démocrate est historiquement réputé pour sa campagne environnementale, car il a introduit l’une des toutes premières Cependant, des électeurs soucieux de l’environnement ont critiqué M. Biden pour son soutien à la fracturation, qui est le processus de forage dans la terre, qui provoque des secousses mineures et même des tremblements de terre. Une Amérique plus ouverte Le président Trump a rompu les liens avec des organismes internationaux notables, notamment l’ONU, au cours de sa présidence, tandis que l’Organisation mondiale de la santé se retrouvait avec un déficit de 400 millions de dollars (307 millions de livres sterling) après que son plus grand donateur eut interrompu le financement au milieu de l’épidémie de coronavirus. M. Biden veut réparer ces relations rompues, rétablir un accord commercial avec l’Iran et mettre fin à l’interdiction de voyager à l’encontre des personnes originaires de pays à majorité musulmane. Plus près de chez nous, l’approche de M. Biden peut susciter des inquiétudes pour les projets du Royaume-Uni sur le Brexit, car il a averti qu’il n’y aura pas d’accord commercial entre le Royaume-Uni et les États-Unis si l’accord du Vendredi saint est affecté par la sortie du Royaume-Uni de l’UE. Donald TrumpAllégements fiscaux pour les entreprises Le président vise les salariés moyens lors de cette élection, laissant entendre qu’il faudrait abaisser le taux de 22% pour les salariés moyens à 15% .Bien qu’aucun plan n’ait été gravé dans le marbre, le président a également suggéré de réduire le capital. l’impôt sur les plus-values ​​de 23,8% à 15%, ce qui réduit de 1% l’impôt sur les sociétés, soit 20% au total.Pendant ce temps, M. Biden augmentera l’impôt sur les plus-values ​​à 39,6% pour les revenus de placement supérieurs à 1 million de dollars (770 000 £) et imposera une taxe sur la masse salariale de 12,4% sur les revenus supérieurs à 400 000 dollars (306 700 £). Les experts estiment que le plan fiscal de M. Biden devrait augmenter jusqu’à 4,1 milliards de dollars (3,14 milliards de livres sterling) sur une décennie, tandis que la proposition de M. Trump réduirait les impôts de 300 milliards de dollars supplémentaires (230 milliards de livres sterling) d’ici la fin de son deuxième mandat, principalement pour Dix millions d’emplois en dix mois M. Trump met l’accent sur le marché du travail. Il s’est engagé à créer 10 millions de nouveaux emplois en 10 mois et au total un million de nouvelles petites entreprises. Dans le cadre de ses premières propositions américaines, M. Trump veut s’assurer que les grandes entreprises gardent leurs bureaux dans le pays, faisant allusion à de généreuses réductions d’impôts pour les entreprises qui ne déplacent pas leurs activités ailleurs. La pression est sur le président pour qu’il intensifie ses offres d’emploi. Selon le ministère du Travail, l’économie américaine a perdu 4,7 millions d’emplois depuis janvier 2017, date à laquelle Trump a pris ses fonctions, ce qui en fait les pires chiffres de perte d’emplois de tous les présidents jamais enregistrés.L’éradication du Covid-19Coronavirus a affecté le président Trump sur la scène personnelle et politique. , après que la Première Dame, son fils Barron, 14 ans, ses principaux conseillers politiques et M. Trump lui-même aient contracté le virus en succession rapide, juste un mois avant les élections et à la suite d’un événement bondé à la Rose Garden fin septembre. L’administration Trump se concentre sur la recherche d’un vaccin pour arrêter le virus dans son élan. M. Trump a lancé «Operation Warp Speed» pour encourager le développement et la distribution d’un vaccin efficace d’ici la fin de l’année. Le président a promis que la nation retournera aux affaires comme d’habitude en 2021. Le président américain Donald Trump s’adresse à ses partisans à l’aéroport exécutif de Miami-Opa Locka à Miami (Getty) Cela pourrait être d’un goût amer pour les Américains en proie à la pandémie, avec 231000 décès enregistrés et près de 9,5 millions de cas confirmés depuis le début de l’épidémie. Alors que M. Trump porte maintenant un masque pendant qu’il fait campagne, il a continué à organiser des rassemblements, avec des zones témoins d’épidémies de Covid-19 peu après la tenue des événements.

