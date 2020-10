Quand Oxford, Staffordshire, Carlisle et Hull sont-ils au niveau 2? Liste complète des zones modifiant les restrictions Covid

Une série de nouvelles régions d’Angleterre passera des restrictions de Covid-19 de niveau d’alerte moyen à élevé alors que les cas continuent de monter en flèche à travers le pays. Oxford, Staffordshire, Hull, Luton et Dudley sont les dernières régions à tomber sous les restrictions de niveau deux. Cela signifie l’interdiction du mélange domestique dans tous les environnements intérieurs, et la fin de toutes les visites, sauf essentielles, aux personnes dans les maisons de soins. Il survient alors que de nouvelles données du NHS England ont montré que le nombre de lits d’hôpitaux en Angleterre occupés par des patients confirmés atteints de coronavirus avait plus que doublé en deux semaines, passant de 4105 le 13 octobre à 8595 mardi. Jeudi, a également montré qu’il y avait 743 patients Covid-19 dans des lits de ventilation mécanique en Angleterre mardi, contre 560 le même jour la semaine précédente.Voici ce que vous devez savoir à ce sujet.Quand les nouvelles restrictions entreront-elles en vigueur? Les zones suivantes seront soumises à des restrictions de niveau deux à partir de 12 h 01 le samedi matin. La décision sera revue tous les 14 jours. Yorkshire et le Humber: East Riding of Yorkshire, Kingston-Upon-Hull, North East Lincolnshire et North LincolnshireWest Midlands: Dudley, Staffordshire, Telford et les Wrekin; East Midlands: Amber Valley, Bolsover, Derbyshire Dales, Derby City, South Derbyshire, l’ensemble de High Peak; Charnwood; LutonOxford CityPourquoi les zones sont-elles soumises à des restrictions plus strictes? Les dernières données sur le nombre de cas de coronavirus chez 100000 personnes sur sept jours montrent que Stafford, chef-lieu du comté de Staffordshire dans les West Midlands, a un taux de Covid-19 de 234,6 ( 322), en hausse de 170,5 (234) la semaine précédente.Oxford a un taux de 137,7 (210), contre 129,2 (197) la semaine précédente, Dudley de 243,5 (783), contre 150,8 (485), Hull 297,6 (773) ), contre 144,7 (376) et Luton 165,7 (353), contre 141,3 (301) .Les personnes portant des masques protecteurs passent devant Wadham College, Université d’Oxford, avant la nouvelle année universitaire, au milieu de la maladie à coronavirus (Photo: Reuters ) Quelles sont les règles du niveau deux? Les principaux changements entre les restrictions de niveau un et le niveau deux incluent l’interdiction de tout mélange domestique à l’intérieur – que ce soit à la maison ou dans un lieu – et l’interdiction de toutes les visites, sauf essentielles, des personnes prises en charge maisons. Tous les déplacements, sauf ceux qui sont essentiels, sont déconseillés et les travailleurs doivent opérer de chez eux s’ils sont en mesure de le faire.Voici les règles de base pour les autres opérant au même niveau: les gens ne doivent rencontrer personne en dehors de leur foyer ou soutenir la bulle dans un environnement intérieur , que ce soit à la maison ou dans un lieu public, y compris les bars et les restaurants.Ils peuvent se mélanger avec d’autres ménages à l’extérieur, y compris dans les jardins ou les lieux d’accueil en plein air et les parcs, mais le groupe ne peut pas dépasser six. Les gens devraient viser à réduire le nombre de voyages qu’ils effectuent lorsque c’est possible. S’ils ont besoin de voyager, ils doivent marcher ou faire du vélo dans la mesure du possible, ou pour planifier à l’avance et éviter les heures de pointe et les itinéraires dans les transports en commun.Les écoles, les universités et les lieux de culte restent ouverts.Quelles autres zones sont actuellement soumises à des restrictions de niveau deux? les autres régions du pays qui ont été placés sous deux niveaux: BerkshireCheshireCheshire EastCheshire Ouest et ChesterCumbriaDerbyshireChesterfieldErewashHigh Peak – les pupilles de: TintwistlePadfieldDintingSt John’sOld GlossopWhitfieldSimmondleyGamesleyHoward TownHadfield SouthHadfield NorthNorth Est DerbyshireDurhamEssexBasildonBraintreeBrentwoodCastle PointChelmsfordColchesterEpping ForestHarlowMaldonRochfordTendringUttlesfordLeicestershireLeicesterOadby et WigstonLondonAll 32 arrondissements ainsi que la Ville de LondonNorthumberlandNorth YorkshireStaffordshireSurreyTees ValleyDarlingtonHartlepoolMiddlesbroughRedcar et ClevelandStockton -on-TeesTyne and WearGatesheadNewcastleNorth TynesideSouth TynesideSunderlandWest MidlandsBirmingham CoventrySandwellSolihullWalsallWolverhampton

DREAMEA Ensemble boxspring complet tête de lit relevable + sommiers + matelas + surmatelas PRIVILEGE de DREAMEA - Tissu anthracite - 2x80x200 cm Ensemble boxspring complet PRIVILEGE de DREAMEA tête de lit relevable + sommiers déco + matelas ressorts ensachés 7 zones + surmatelas - tissu - 2x80x200cm - CONFORT PALACE - soutien très ferme Caractéristiques détaillées: 2 Sommiers Boxspring PRIVILEGE tissu (pieds inclus) Les sommiers Boxspring sont très

DREAMEA Ensemble boxspring complet tête de lit relevable + sommiers + matelas + surmatelas PRIVILEGE de DREAMEA - Tissu beige - 2x80x200 cm Ensemble boxspring complet PRIVILEGE de DREAMEA tête de lit relevable + sommiers déco + matelas ressorts ensachés 7 zones + surmatelas - tissu - 2x80x200cm - CONFORT PALACE - soutien très ferme Caractéristiques détaillées: 2 Sommiers Boxspring PRIVILEGE tissu (pieds inclus) Les sommiers Boxspring sont très

LMA x2 paires de chaussettes hautes laine / cordura EROS LMA Ces chaussettes professionnelles hiver pour homme sont des mi-bas de travail en laine bouclette. Renforcées de Cordura® au niveau des zones sensibles (pré-talons, talons et pointes), ces chaussettes hautes de travail sont résistantes. Les chaussettes LMA Eros sont vendues par lot de 2 paires.

Guigoz Evolia A2 Lait 1er Age 800g Guigoz Evolia A2 Lait 1er Age 800g est un lait infantile 1er Age qui convient aux nourrissons dès leur naissance quand ils ne sont pas allaités au sein, conformément à la réglementation. Les laboratoires Guigoz ont spécifiquement sélectionné la souche Bifidobacterium lactis participe à renforcer les défenses

Nuk Cuillère Petits Pots Lot de 2 Nuk Cuillère Petits Pots Lot de 2 sont idéales pour les bébés de 6 mois et plus, pour assurer la transition entre le biberon et l'alimentation solide. La matière douce avec lesquelles elles sont élaborées et leur forme arrondie sont adaptées aux nourrissons pour ne pas qu'ils se blessent quand ils apprennent

Gallia Calisma 1er Age 1,2kg Depuis plus de 30 ans, le laboratoire Gallia effectue des recherches sur le lait maternel. Le lait Gallia Calisma 1er Age 1.2kg convient aux nourrissons dès leur naissance quand ils ne sont pas allaités au sein, conformément à la réglementation. En effet, ce lait apporte tous les nutriments nécessaire à