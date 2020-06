Quand Android 11 arrivera-t-il sur votre téléphone

Le premier public Android 11 beta vient de sortir mais il faudra attendre quelques mois avant que la version finale soit prête à être lancée. Malheureusement, la date de lancement officielle d’Android 11 n’a aucune importance pour la grande majorité des utilisateurs d’Android. Quand et si vous obtiendrez Android 11 sur votre téléphone dépend entièrement du fabricant du téléphone (et parfois de votre opérateur). Donc, à moins que vous ne soyez l’un des rares propriétaires de Pixel, l’attente de la prochaine mise à jour majeure peut s’étendre sur des mois.

Dans l’ensemble, il y a une amélioration notable dans le temps nécessaire aux téléphones phares pour obtenir la dernière version d’Android. Cependant, comme il existe un grand nombre d’appareils de milieu de gamme et économiques, la fragmentation d’Android est aussi mauvaise que jamais. La majorité des téléphones fonctionnent toujours sous Android 9.

Alors que les téléphones moins chers existent dans l’ouest sauvage des mises à jour logicielles, les produits phares reçoivent plus d’attention après le lancement et suivent un certain schéma. Et bien que nous ne puissions pas savoir avec certitude quand les téléphones recevront Android 11 (de nombreux fabricants ne se connaissent probablement pas eux-mêmes), nous utiliserons des données antérieures pour vous donner une estimation.

Cette estimation est basée sur le temps qu’il a fallu aux modèles précédents pour obtenir leur première mise à jour majeure et sera traduite dans la version officielle d’Android 11, qui devrait se situer vers la fin août, début septembre 2020.

Quand votre téléphone Samsung obtiendra-t-il Android 11

L’interface utilisateur One de Samsung est considérablement différente de ce que l’on appelle l’expérience Android d’origine, mais récemment, le fabricant a intensifié son jeu et apporte des mises à jour en temps opportun. Espérons que cette tendance se poursuivra avec Android 11.

Galaxy S20 series

Une estimation optimiste serait que le Galaxy S20 Ultra et ses frères et sœurs plus petits recevront la mise à jour One UI apportant Android 11 dans le courant de décembre 2020. C’est un retard d’environ 3 mois, ce qui n’est pas trop mal. Selon votre région ou votre opérateur, la mise à jour peut être reportée à janvier ou même février 2021.

Galaxy Note 10 et 10+

Les Galaxy Note 10 et 10+ de Samsung seront probablement les premiers modèles 2019 à recevoir la mise à jour Android 11 et cela devrait être peu de temps après la série S20 et le Note 20 (qui seront annoncés cet été). Le calendrier pour eux commence vers la mi-janvier 2021.

Galaxy S10 series

Bien qu’ils aient un an de plus que la série S20, les modèles Galaxy S10 ne devraient pas être trop loin derrière leurs successeurs en ce qui concerne la mise à jour Android 11. Les premiers appareils Galaxy S10 devraient être dotés de la version Samsung d’Android 11 vers la mi-février 2021.

Quand votre téléphone LG recevra-t-il Android 11

LG fait un travail décent pour amener le plus récent Android à ses derniers produits phares, mais la génération avant eux est généralement plus en retard que dans le cas de Samsung.

LG Velvet

Le LG Velvet est le nouveau produit phare de la société, remplaçant apparemment le G9 attendu. En tant que tel, il devrait être le premier en ligne pour la mise à jour Android 11, qui, selon le passé, se produira en janvier 2021.

LG V60

La mise à jour Android 11 pour le LG V60 devrait arriver en même temps que celle du LG Velvet ou légèrement après. Février 2021 serait une bonne estimation du moment où les premiers LG V60 recevront Android 11.

LG G8

LG est déterminé à fournir au moins 2 mises à jour majeures à ses produits phares, ce qui signifie que le LG G8 sera également compatible avec Android 11. Pour cela, les propriétaires du modèle 2019 devront probablement attendre jusqu’à fin mai ou début juin 2021.

LG V50

Sans surprise, la situation est assez similaire en ce qui concerne le LG V50, qui est sorti quelques mois seulement après le G8. En bref, Android 11 pour le LG V50 – mai-juin 2021.

Quand votre Google Pixel obtiendra-t-il Android 11

En ce qui concerne les mises à jour logicielles, naturellement, personne ne peut battre Google, bien que certains fabricants se rapprochent de ses mises à jour rapides.

Avec les téléphones Pixel, il n’y a presque aucune différence entre les modèles, tant qu’ils sont pris en charge. Les Pixel 4, 4 XL, 3a, 3a XL, 3, 3 XL, 2 et 2 XL commenceront tous à recevoir Android 11 dès le premier jour. Selon la vague de votre appareil, il peut s’écouler quelques jours avant la mise à jour. Bien sûr, les nouveaux appareils auront probablement la priorité, alors ne soyez pas frustré si vous devez attendre environ une semaine avant que votre Pixel 2 ne soit équipé d’Android 11.

Quand votre téléphone OnePlus obtiendra-t-il Android 11

OnePlus est l’un des champions des mises à jour rapides d’Android. OxygenOS de l’entreprise est très proche du stock Android, ce qui lui permet de faire rapidement les ajustements nécessaires et de l’envoyer aux derniers appareils.

OnePlus 8 et 8 Pro

Si tout se passe bien, les OnePlus 8 et 8 Pro devraient être parmi les premiers téléphones tiers à recevoir Android 11. Selon la date exacte à laquelle Google publiera le système d’exploitation, la mise à jour d’OxygenOS qui apporte Android 11 pourrait intervenir dès octobre de cette année. an.

OnePlus 7, 7 Pro et 7T, 7T Pro

Les OnePlus 7 et 7T, y compris leurs variantes Pro, recevront probablement Android 11 en même temps. Le délai de mise à jour entre les générations OnePlus a traditionnellement été d’environ un mois, de sorte que les utilisateurs de OnePlus 7 et 7T peuvent s’attendre à Android 11 en novembre.

Quand votre téléphone Motorola obtiendra-t-il Android 11

Motorola s’éloigne toujours des personnalisations profondes d’Android, mais cela n’a pas nécessairement entraîné des mises à jour rapides. Avec un peu de chance, avec les efforts de Google pour rationaliser le processus, la prochaine version d’Android sera plus facile à livrer.

Motorola Edge +

Motorola Edge + est le premier véritable produit phare de la société et comme il n’a pas de prédécesseur, il est difficile de juger de la vitesse à laquelle Motorola mettra à jour les mises à jour. Il y a également eu une controverse à ce sujet, car Motorola a initialement déclaré que le téléphone ne recevrait qu’une seule mise à jour majeure, mais a ensuite changé d’avis et en a promis deux.

Quoi qu’il en soit, avec l’étiquette de prix Edge + 1 000 $, certaines attentes concernant les mises à jour logicielles viennent. Si Motorola veut les rencontrer, il vaut mieux livrer Android 11 aussi vite que ses concurrents, c’est-à-dire avant la fin de 2020.

Série Moto G8

Motorola a sorti un certain nombre de téléphones Motorola One, mais la série Moto G reste la gamme la plus populaire de la société. La famille Moto G8 est maintenant plus grande, avec les nouveaux Moto G Stylus et G Fast faisant leurs débuts, et la proposition de valeur est meilleure que jamais. Alors, quand ces nouveaux téléphones Moto G recevront-ils Android 11? Eh bien, en s’appuyant à nouveau sur l’histoire, le délai prévu est mai 2021. Bien que ce ne soit pas idéal, nous devons garder à l’esprit que ce sont des téléphones à petit budget et nous ne pouvons pas réellement nous attendre à ce qu’ils reçoivent des mises à jour aussi rapidement que des produits phares.