Puis-je avoir une bulle de garde d’enfants en lock-out? Les restrictions de Covid sur l’aide à la garde des enfants expliquées

L’Angleterre est entrée dans un lock-out national pour la deuxième fois cette année pour freiner le nombre croissant d’infections à Covid-19 dans le pays.Les magasins non essentiels et les établissements d’accueil ont été condamnés à fermer avec les gymnases de minuit le mercredi 4 novembre jusqu’à au moins 2 Décembre.Il y a aussi une interdiction quasi totale de socialiser avec des personnes extérieures à votre ménage à quelques exceptions près – y compris pour fournir ou recevoir une aide à la garde d’enfantsVoici ce que vous devez savoir sur les bulles de soutien et de garde d’enfants dans le cadre du nouveau Covid Une bulle de garde d’enfants est un foyer où un ménage se joint à une autre famille pour fournir un service de garde informel, ce qui signifie qu’il est non rémunéré et non enregistré, à un ou des enfants de 13 ans ou moins. Les services de garde d’enfants peuvent être fournis dans l’un ou l’autre des foyers des deux ménages, ou dans les deux, ainsi qu’à l’extérieur, y compris dans les jardins privés. n’est pas présent. «On ne peut pas utiliser une bulle de garde d’enfants pour se mélanger avec un autre ménage pour d’autres raisons.» Contrairement au premier verrouillage au printemps, les crèches, les écoles, les terrains de jeux et les universités restent ouverts comme d’habitude (Photo: Daniel Leal-Olivas / AFP via Getty) Vous pouvez lire l’intégralité des orientations du gouvernement sur son site Internet.Est-ce différent d’une bulle de soutien? Une bulle de garde d’enfants est différente d’une bulle de soutien.Les enfants de 13 ans ou moins peuvent avoir une bulle de soutien distincte en plus d’une bulle de garde d’enfants. Une bulle de soutien est l’endroit où un ménage avec un adulte se joint à un autre ménage – dans le but de soutenir les adultes célibataires vivant seuls, qui ont été coupés de leurs amis et de leur famille.Les ménages de cette bulle de soutien peuvent avoir un contact physique étroit, tout de même se rendre visite, passer la nuit et visiter ensemble des lieux publics extérieurs. Lire la suite Les écoles fermeront-elles en lock-out? Pourquoi ils ne sont pas fermés sous les nouvelles restrictions Covid malgré les appels à la fermeture Le deuxième ménage peut être de n’importe quelle taille et peut inclure ceux jugés «à risque», qui protégeaient auparavant. Si possible, le gouvernement recommande qu’une bulle de soutien soit Puis-je former une bulle de garde d’enfants si je suis cliniquement extrêmement vulnérable? Il est conseillé aux personnes définies comme extrêmement vulnérables sur le plan médical, pour des raisons médicales, de ne pas former de bulles de garde d’enfants pendant la période des restrictions nationales de verrouillage. Selon les directives du gouvernement, les personnes souffrant de problèmes de santé graves sont définis comme cliniquement extrêmement vulnérables au coronavirus.Y a-t-il d’autres formes de soutien à la garde d’enfants disponibles? En plus des bulles de garde d’enfants, les parents peuvent obtenir une aide professionnelle pour la garde des enfants (y compris dans les maisons privées et les jardins) ). Cela comprend: les prestataires de services de garde agréés les prestataires de services de garde à domicile rémunérés dans votre bulle de soutien

