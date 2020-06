PUBG Mobile World League 2020 Season Zero : test et guide sur le jeu

Player Unknown’s Battleground connu sous le diminutif de PUBG est un jeu vidéo multijoueurs qui se joue en ligne. Édité par la maison PUBG Corporation, il fait partie des divertissements incluant des combats de type Battle Royale.

Conçu et développé par PUBG Corporation, Player Unknown’s BattleGround est un type de jeu « Battle Royal ». On peut dire que son réalisateur s’en est bien sorti en ce qui concerne le dynamisme du style dans ce projet.

PUBG Mobile World League 2020 : un cash-prize de 850 000 dollars

Évidemment, celui-ci n’est pas plus célèbre que ses concurrents, notamment Fortnite ou Apex Legends, qui sont très plébiscités sur PC. Quoi qu’il en soit, il peut toujours tenter le coup en devenant le jeu favori des mobinautes. Il ne faut pas oublier que la « PUBG Mobile World League 2020 Season Zero » s’apparente au premier et plus grand Championnat du monde. D’ailleurs, son cash-prize vaut comme même 850 000 dollars : une somme assez importante et bien tentante.

PUBG Mobile World League 2020 : des combats en ligne

Alors que plusieurs pays étaient, et le sont encore actuellement, dans une période de confinement à cause de la pandémie du Covid-19, le développeur du jeu n’avait eu de choix qu’en proposant des combats en ligne. C’est l’une des raisons pour lesquelles les joueurs doivent se connecter. Durant les premiers championnats internationaux de PUBG Mobile World League 2020, ils formeront alors des équipes issues des quatre coins du monde afin de s’affronter.

D’ailleurs, les utilisateurs du jeu devront se connecter régulièrement étant donné qu’il présente bon nombre de stages. D’une autre part, il y aura la grande compétition qui se déroulera à partir du 10 juillet prochain et se terminera le 9 août 2020. À cet effet, l’organisateur sera entre autres une compagnie chinoise qui est spécialisée dans les services internet et mobiles. Le groupe Tencent prendra donc en charge ce premier combat. Autrement dit, PUBG Mobile World League 2020 gagne petit à petit en popularité en Asie alors qu’il commence à être délaissé par le public européen.

PUBG Mobile World League 2020 : une première mondiale

On parle d’une saison assez spéciale lorsqu’on se focalise sur ce jeu dont la structure a été revisitée afin de s’adapter au format en ligne. Manifestement, la compétition se présentera sous un cycle qui est loin d’être régulier. Une chose qui est certainement évidente si l’on se fiait tout simplement au titre du jeu : PUBG Mobile World League 2020 Season Zero ! On peut dire que ses concepteurs ont été plus ou moins explicites à ce sujet.

Il s’agit entre autres d’une ligue mondiale qui sera divisée en deux équipes, notamment la PMWL East League et la PMWL West League. La première sera composée des joueurs indiens, japonais, pakistanais, etc. Quant à la seconde, on y trouvera des participants issus du Moyen-Orient, de la Russie, de l’Europe ou encore de la Turquie. En tout cas, il suffit de vérifier tous les résultats avant de découvrir l’ensemble des représentants respectifs. Les amateurs de sport en ligne pourront savoir que TSM intègrera un line-up indien.