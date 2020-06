PS5 : La date de sortie reportée

La date de sortie de la PS5 a été révélée via une annonce Twitch, et nous nous attendons à ce qu’une annonce officielle soit bientôt publiée par les chaînes de PlayStation.

Sony devait à l’origine révéler la PS5 le 4 juin 2020, mais la firme a décidé de retarder sa sortie en réponse aux protestations mondiales qui ont suivi la mort de George Floyd. La PlayStation 5, malgré la pandémie de COVID-19, devrait toujours être lancée pendant les vacances 2020. Sony a également déclaré que le prix encore inconnu de la console de nouvelle génération n’avait pas non plus été affecté par la pandémie. Bien que nous n’ayons pas encore vu la boîte PS5, Sony a révélé son contrôleur, le DualSense, plus tôt cette année. Nous avons également récemment vu une démo Unreal Engine 5 s’exécuter sur une PlayStation 5, même si Epic a confirmé qu’il n’était pas prévu d’être un jeu à part entière, mais il est jouable. Sony n’a pas encore clairement précisé à quels jeux les nouveaux propriétaires de PlayStation 5 peuvent espérer jouer lors de son lancement l’année prochaine, mais nous avons des jeux tiers confirmés, notamment Assassin’s Creed Valhalla, Madden NFL 21, Destiny 2, etc.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par PS5 (@ps5) le 8 Juin 2020 à 11 :21 PDT

Sony réagit face au racisme

La décision de Sony intervient après une semaine de colère, de troubles et de protestations contre le meurtre de George Floyd, l’homme décédé aux mains de la police de Minneapolis le 25 mai. Depuis la mort de Floyd, des milliers de manifestants sont descendus dans les rues des grandes villes pour dénoncer les tactiques policières violentes et mettre en lumière le racisme et les inégalités systémiques qui désavantagent et raccourcissent les vies noires aux États-Unis. Lundi, Sony Interactive Entertainment a également publié une déclaration en faveur des Noirs, déclarant sur Twitter : « Nous dénonçons le racisme et la violence du système contre la communauté noire. Nous continuerons de travailler vers un avenir marqué par l’empathie et l’inclusion et nous nous tiendrons aux côtés de nos créateurs, joueurs, employés, familles et amis noirs. #BlackLivesMatter » La décision de Sony de retarder son événement fait suite à une décision similaire de l’éditeur Electronic Arts. Dimanche, EA a annoncé qu’il reportait une révélation de Madden NFL 21 prévue pour lundi, déclarant sur Twitter : « Nous soutenons notre communauté afro-américaine/noire d’amis, de joueurs, de collègues et de partenaires. Notre attention immédiate est sur les mesures que nous pouvons prendre pour conduire le changement contre le traitement injuste et les préjugés systémiques qui affligent la nation et notre monde. Nous nous retrouverons une autre fois pour parler du football. Parce que c’est plus grand qu’un jeu, plus grand que le sport, et que nous avons tous besoin de rester unis et de nous engager à changer. »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par PS5 (@playstation5.news) le 1 Juin 2020 à 2 :22 PDT