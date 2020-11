Projet 007 – Nouveaux détails sur le jeu James Bond

Hier, jeudi, IO Interactive a annoncé un nouveau jeu James Bond, actuellement connu sous le nom de Projet 007 en développement.

Bien que les premières informations à ce sujet aient été assez rares, elles partagent au moins la vision du retour tant attendu de l’agent MI6 et des plates-formes vers lesquelles on vise.

Hakan Abrak, PDG d’IO Interactive, a déclaré:

«Créer un jeu Bond original est une entreprise monumentale et je crois fermement qu’IO Interactive, en étroite collaboration avec nos partenaires créatifs chez EON et MGM, peut offrir quelque chose de très spécial à nos joueurs et à nos communautés. Notre équipe passionnée a hâte d’apporter sa créativité à l’univers légendaire de James Bond et de développer le jeu le plus ambitieux de l’histoire de notre studio. «