Power Rangers Beast Morphers Saison 2 Episode 19 Review: Fossil Frenzy

in

Zoey nous dit qu’elle se rend compte qu’elle n’aurait pas dû y aller seule (la leçon) mais peu de choses dans l’épisode le soutiennent. Nous ne voyons pas Zoey se demander si elle devrait le faire seule, elle y va simplement. Si cela était censé être une grande partie de l’histoire, pourquoi ne pas creuser plus profondément la raison pour laquelle Zoey est partie seule. Était-ce parce qu’elle avait peur de gâcher les choses comme elle l’avait fait avec le fossile au début? Ne voulait-elle déranger personne? Ce n’est pas très clair et c’est ce dont cet épisode avait besoin.

En approfondissant les raisons pour lesquelles Zoey estimait qu’elle devait y aller seule, nous aurions beaucoup aidé à apprendre quelque chose de nouveau sur Zoey, ce qui aurait donné plus de vie à cet épisode. Nous avons un bon rappel au début de la série avec le désir de Zoey de résoudre de gros problèmes, mais cela arrive si tard dans l’histoire que c’est finalement inutile. Comme c’est l’histoire A, c’est tout simplement Zoey foiré, Zoey corrige le problème, fin de l’histoire. Rien de plus. Cela laisse le tout comme un contour qui nécessitait plus de détails.

L’histoire B avec Roxy était un peu plus intéressante, ne serait-ce que parce qu’elle a contribué à faire avancer l’intrigue avec sa (supposée) destruction finale. Ravi a pu prendre le dernier coup sur elle, ce qui était une bonne petite touche bien que vous souhaitiez que le vrai Roxy ou Blaze ait pu y participer.

Avec le mal Roxy hors du tableau, il semble que nous approchons Morpheurs de bête‘ fin du jeu. Je suis intéressé de voir comment la série se termine, car dans le passé, quand ils avaient besoin de faire de GRANDS épisodes d’intrigue, la série a fait un travail assez solide. J’espère qu’ils pourront apporter une partie de l’énergie de cette séquence musicale à la finale!