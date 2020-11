Pouvez-vous avoir des feux d’artifice en lock-out? Comment les règles de Covid affectent les écrans Bonfire Night 2020

Alors que l’Angleterre se prépare à entrer dans un deuxième verrouillage national, les gens se demandent peut-être comment les célébrations à venir seront affectées. Le nouveau lock-out, qui commence le 5 novembre et devrait se poursuivre au moins jusqu’au 2 décembre, vise à freiner l’augmentation des cas de Covid-19 ces derniers mois.Bonfire Night coïncide avec le premier jour du nouveau lockdown en Angleterre ce jeudi, mais quelles sont les règles autour de la célébration de l’événement? Les dernières nouvelles et analyses de la newsletter i Y aura-t-il des feux d’artifice publics? Aucun événement pyrotechnique public n’aura lieu en Angleterre car les rencontres avec des personnes extérieures à votre foyer ne seront pas autorisées, sauf pour des raisons très spécifiques. De nombreux événements organisés ont été annulés. Notre spectacle de feux d’artifice annuel ne peut pas avoir lieu cette année en raison de la pandémie de Covid-19 en cours.Bonfire Night verrait généralement des milliers de visiteurs se joindre à nous à Coram’s Fields. Mais la sécurité de nos visiteurs, bénévoles et employés est primordiale. Je vous souhaite un bon 5 novembre ???? pic.twitter.com/f4DLff22bd— Coram’s Fields (@coramsfields) 3 novembre 2020Puis-je organiser un feu d’artifice dans mon propre jardin privé? Inviter des personnes chez vous ou dans votre jardin ne sera pas autorisé en Angleterre en vertu des nouvelles règles de verrouillage, qui exigent les gens à rester à la maison et à ne pas rencontrer ceux qui ne font pas partie de votre foyer, sauf à des fins spécifiques, de sorte que vous ne pouvez pas avoir de feu d’artifice avec d’autres. Mais il ne semble pas que les directives du gouvernement interdisent aux gens d’organiser des feux d’artifice dans leurs propres jardins privés avec des membres de leur foyer. Aucun feu d’artifice public n’aura lieu en Angleterre cette nuit de feu en raison de nouvelles restrictions de verrouillage (Photo: Christopher Lee / Getty Images) Les feux d’artifice ne sont pas spécifiquement mentionnés dans les instructions, donc ceux qui souhaitent le faire doivent suivre les consignes de sécurité. Le ministère du Logement, des Communautés et des Collectivités locales a été contacté par i pour plus d’informations sur les règles spécifiques concernant les feux d’artifice. Différentes règles et restrictions s’appliquent en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord. Quels conseils ont été émis Plusieurs conseils et services d’incendie en Angleterre ont émis des avertissements et des conseils de sécurité concernant les feux d’artifice à la maison lors du prochain verrouillage. Certains, comme le conseil municipal de Sheffield, ont déconseillé aux gens de faire des feux de joie dans les jardins privés. • Les feux de joie et les feux d’artifice ne sont autorisés dans aucun cadre public • Évitez d’avoir des feux de joie dans les jardins privés • Vous ne devez pas rencontrer d’autres ménages à l’intérieur ou dans des jardins privés • Les feux d’artifice sont interdits après minuit la nuit du feu de joie #StaySafeSheff #PlayYourPart pic.twitter.com / APXHpC94ec— SheffieldCityCouncil (@SheffCouncil) 3 novembre 2020 Les pompiers de Londres font partie de ceux qui exhortent les gens à «réfléchir à deux fois» à la tenue d’un feu d’artifice. de penser à ceux qui les entourent avant de décider d’avoir des feux d’artifice dans leur jardin. On a également demandé aux gens de considérer les animaux domestiques et les animaux autour d’eux avant de déclencher des feux d’artifice. Que dit la loi sur les feux d’artifice? Il y a des limites de temps légales pour le déclenchement des feux d’artifice, selon le gouvernement.Vous ne devez pas déclencher de feux d’artifice entre 23h et 7h du matin, sauf pour: Bonfire Night, lorsque la coupure est minuit Veille, Diwali et nouvel an chinois, lorsque l’heure limite est 1 heure du matin Les personnes âgées de moins de 18 ans ne peuvent pas acheter de feux d’artifice pour adultes, qui sont classés dans les catégories 2 et 3 de feux d’artifice sur l’emballage et n’incluent pas des choses comme des poppers de fête, selon les règles gouvernementales. Seuls les professionnels peuvent utiliser des feux d’artifice de catégorie 4. Il est également interdit de déclencher ou de lancer des feux d’artifice (y compris des feux d’artifice) dans la rue ou dans d’autres lieux publics.Des conseils supplémentaires sur l’utilisation des feux d’artifice dans votre région peuvent être trouvés auprès de votre mairie. Vous ne pouvez acheter des feux d’artifice (y compris des feux d’artifice) auprès de vendeurs enregistrés pour un usage privé qu’aux dates suivantes: 15 octobre au 10 novembre 26 au 31 décembre Trois jours avant Diwali et le nouvel an chinois D’autres fois, vous ne pouvez acheter des feux d’artifice que dans des magasins agréés. à 5 000 £ et emprisonné jusqu’à 6 mois pour vente ou utilisation illégale de feux d’artifice. Vous pourriez également recevoir une amende immédiate de 90 £, ainsi que des amendes pour avoir enfreint certaines règles de verrouillage. Comment puis-je assurer ma sécurité et celle des autres pendant la nuit des feux de joie? Le LFB a exhorté les gens à suivre les règles générales et les conseils de sécurité suivants s’ils organisent un feu d’artifice privé avec des membres de leur propre foyer: Si vous avez votre propre feu d’artifice, prévoyez votre feu d’artifice pour le rendre sûr et agréable, et assurez-vous qu’il se termine avant 23 heures (cette loi est prolongée jusqu’à minuit le soir du feu de joie) N’achetez que des feux d’artifice portant le marquage CE, conservez-les dans une boîte fermée et utilisez-les un à la fois Suivez les instructions sur chaque feu d’artifice à l’aide d’une torche si nécessaire Allumez le feu d’artifice à bout de bras avec un cône et tenez-vous bien en arrière Gardez les flammes nues, y compris les cigarettes, à l’écart des feux d’artifice Dirigez tous les feux d’artifice de fusée loin des spectateurs N’utilisez jamais de paraffine ou d’essence sur un feu de joie Éloignez votre feu de joie des bâtiments, des hangars, des clôtures et des haies Assurez-vous que le feu est éteint et ses environs sont mis en sécurité avant de partir Ne laissez pas les feux de joie sans surveillance. Un adulte devrait le surveiller jusqu’à ce qu’il soit grillé. S’il faut le laisser, humidifiez-le avec de l’eau Gardez toujours un seau d’eau ou un tuyau d’arrosage à proximité en cas d’urgence.Que disent les nouvelles règles de verrouillage de Covid-19 en Angleterre? Novembre comprend ce qui suit: Obliger les gens à rester à la maison, sauf à des fins spécifiques; Empêcher de se réunir avec des personnes avec lesquelles vous ne vivez pas, sauf à des fins spécifiques.Fermer certains commerces et lieux.Ces règles resteront en vigueur jusqu’au 2 décembre au moins, mais il est possible qu’ils soient étendus.

