Pourquoi Motsi Mabuse est-il absent de Strictly Come Dancing? Anton du Beke interviendra en tant que juge comme auto-isolant

Le danseur professionnel de Strictly Come Dancing, Anton du Beke, doit obtenir une promotion à la table des juges, cette semaine pour le danseur absent Motsi Mabuse. Le danseur de longue date, qui est apparu à chaque saison de Strictly Come Dancing, aura sa chance Il remplacera Motsi Mabuse, qui sera absente du studio car elle doit s’isoler après avoir fait un voyage urgent en Allemagne, où sa famille est basée. de l’émission a confirmé: «Nous sommes heureux d’annoncer que le roi de la salle de bal Anton du Beke entre dans notre jury ce week-end. Bonne chance Anton! ”Jacqui Smith et Anton Du Beke Le danseur avait concouru aux côtés de l’ancienne secrétaire à l’Intérieur travailliste Jacqui Smith dans la compétition de cette année, mais le duo a été le premier éliminé. Il a déclaré à l’émission sœur de Strictly It Takes Two: comme je suis excité. Je suis tellement ravi pour tant de raisons. « J’adore, j’aime, j’aime la série, comme tout le monde le sait, et être invité à remplacer Motsi pendant les deux prochaines semaines est juste un honneur absolu. » travail comme le «plus grand compliment». Après 18 saisons en tant que compétiteur, Anton du Beke passe derrière la table du juge (Photo: Ray Burmiston / BBC) Le juge auto-isolant Motsi Mabuse, qui a rejoint l’émission en 2019, a laissé entendre qu’elle pourrait faire une apparence virtuelle de la maison tout en s’isolant. Elle a dit: «Salut les gars – plus tôt cette semaine, j’ai dû voyager en Allemagne pour une raison urgente. Je vais bien sûr suivre les directives du gouvernement britannique et m’isoler pendant 14 jours. « » Je regarderai de chez moi et par la puissance de la technologie, je devrais être dans vos salons. « Mabuse n’est pas le seul juge régulier absent au moment, avec Bruno Tonioli incapable de prendre sa place dans le panel en raison des restrictions de voyage et de son engagement dans l’émission américaine Dancing with the Stars. Lire la suite Jason Bell de Strictly Come Dancing: « Nous voulons être une distraction saine des nouvelles sérieuses » Tonioli maintient généralement un calendrier exténuant qui le voit traverser l’Atlantique deux fois par semaine pour apparaître dans les deux émissions à la fois, ce qui s’est avéré impossible cette année Plus tôt cette semaine, la boxeuse Nicola Adams a perdu sa place dans la compétition alors que la partenaire de danse professionnelle Katya Jones avait été testée positive pour Covid-19.Adams, qui faisait partie du premier couple homosexuel de l’émission, a déclaré: » Je suis vidé d’être hors de la compétition, mais en ces temps sans précédent et aussi frustrants soient-ils, les mesures de Covid en place visent à assurer la sécurité de tout le monde, et je fais ce que je peux pour aider. les 14 prochains jours, je voudrais donc m’excuser à l’avance pour la quantité ridicule de TikToks que je publierai, dans mon nouveau temps libre trouvé quand je ne joue pas! En savoir plus Pourquoi Nicola Adams et Katya Jones ont-ils quitté Strictly 2020? Le jumelage se termine après le test Covid positif du danseur Jones, qui ne ressent aucun symptôme, a déclaré: «Danser avec Nicola a été une inspiration absolue. Elle lui a tout donné chaque semaine et nous étions tellement excités de créer plus de danses dans la compétition. «Bien sûr, je suis dévasté de partir de cette façon, mais je me suis fait un ami pour la vie et j’ai adoré chaque instant de ce voyage spécial. Je souhaite bonne chance à tous les couples restants! »

Oh qu'il est bio Lot de 5 Carrés à Démaquiller Lavables en Coton Bio - Sachet 5 carrés Oh qu'il est bio Lot de 5 Carrés à Démaquiller Lavables en Coton Bio fabriqués selon la norme Oeko-Tex Standard 100, en France, sont des lingettes lavables idéales pour se démaquiller ou pour nettoyer les petites frimousses.Très doux et faciles

Oh qu'il est bio Lot de 10 Carrés à Démaquiller Lavables en Coton Bio - Sachet 10 carrés Oh qu'il est bio Lot de 10 Carrés à Démaquiller Lavables en Coton Bio fabriqués selon la norme Oeko-Tex Standard 100, en France, sont des lingettes lavables idéales pour se démaquiller ou pour nettoyer les petites frimousses.Très doux et faciles

Oh qu'il est bio Lot de 6 Coussinets d'Allaitement Lavables Taille 2 - Sachet 6 coussinets Oh qu'il est bio Lot de 6 Coussinets d'Allaitement Lavables Taille 2 permettent d'allaiter bébé sans craindre de fuites et taches sur votre soutien-gorge et votre top.Caractéristiques des coussinets :- intérieur (face contre le sein) : 100% molleton de

Oh qu'il est bio Lot de 6 Coussinets d'Allaitement Lavables Taille 1 - Sachet 6 coussinets Oh qu'il est bio Lot de 6 Coussinets d'Allaitement Lavables Taille 1 permettent d'allaiter bébé sans craindre de fuites et taches sur votre soutien-gorge et votre top.Caractéristiques des coussinets :- intérieur (face contre le sein) : 100% molleton de

Unbranded Canneberges - Everybody Else est fait il donc pourquoi can't nous [CD] USA import Cranberries - Everybody Else Is Doing It So Why Can't We (CD NEW) Étiquette: Île Format: CD Date de sortie: 19 oct 2018 non. de disques: ...

Odlo Chemisette ANTON pour homme estate blue taille: M M - estate blue - Ajoutez une touche habillée à votre garde-robe estivale pour le plein air, avec la chemisette polyvalente ANTON pour homme. Coupée dans un tissu haut de gamme Zeroweight, léger et confortable sur la peau, elle est parfaite pour les escapades décontractées du printemps et de l'été où vous savourez autant le