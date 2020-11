Pourquoi les rebelles conservateurs anti-lockdown pourraient avoir une influence sur la stratégie de Boris Johnson

Boris Johnson fait face à une nouvelle menace pour sa stratégie de lutte contre la pandémie après que les députés conservateurs ont mis en place un groupe d’arrière-ban pour lutter contre tout futur verrouillage du coronavirus. De manière inquiétante pour le Premier ministre, plus de 50 députés de toutes les ailes du parti ont déjà rejoint le Covid Recovery Group, et des dizaines d’autres seraient favorables à son objectif d’aider le pays à «vivre avec» le virus. Son nom fait consciemment écho au Groupe de recherche européen (ERG) de députés conservateurs pro-Brexit, qui est devenu une force clé qui a poussé le parti à adopter des positions plus eurosceptiques au cours de la dernière décennie. À une époque de loyauté moins instinctive envers les chefs de parti parmi les députés, l’ERG est devenu le modèle pour les députés d’arrière-ban de toutes les tendances politiques qui tentent d’influencer les positions politiques de leurs dirigeants. Des personnalités de premier plan du Covid Recovery Group espèrent reproduire son succès alors que le Royaume-Uni lutte pour trouver un moyen de sortir du double désastre sanitaire et économique de la pandémie de Covid.Un nouveau verrouillage « coûterait des vies ». Les restrictions actuelles qui prendraient fin le 2 décembre seraient dévastatrices pour l’économie et coûteraient des vies en interrompant le traitement du cancer et de la démence et en augmentant les taux de suicide. Son président, l’ancien whip en chef des conservateurs, Mark Harper, a déclaré: «Le remède que nous prescrivons risque d’être pire que la maladie.» Le groupe, qui comprend également Sir Graham Brady, le président du comité de 1922 des députés conservateurs, et le chef du Brexiteer Steve Baker. Une vue de l’arbre de Noël illuminé à Covent Garden à Londres lors du deuxième verrouillage du coronavirus en Angleterre qui devrait durer jusqu’au 2 décembre (Photo de Jo Hale / Getty) Le groupe appelle à la fin du «monopole» des conseils de Scientifiques du gouvernement et pour améliorer les mesures de lutte contre Covid-19 telles que le test et le traçage. M. Baker a déclaré: «Nous devons trouver un moyen plus durable de mener notre vie jusqu’à ce qu’un vaccin soit déployé, plutôt que de jeter notre prospérité en fermant et en détruisant notre économie, et en ignorant les conséquences indicibles sur la santé causées par les verrouillages et les restrictions.» Le pouvoir de cette école de pensée sur les bancs des conservateurs a été souligné la semaine dernière lorsque 34 députés conservateurs se sont opposés à l’imposition d’un deuxième verrouillage tandis que 19 autres, dont l’ancienne Première ministre Theresa May, se sont abstenus. En savoir plus Le Cabinet s’apprête à s’opposer sur la rapidité avec laquelle lever les règles anti-Covid au Royaume-Uni après la découverte d’un vaccin La rébellion semblant se développer à cause de la perspective de nouvelles restrictions, M. Johnson pourrait se trouver dans la position politiquement embarrassante de s’appuyer sur les travaillistes vote pour forcer d’autres freins liés à Covid. Cela pourrait s’avérer terminal pour les espoirs de survie à long terme de M. Johnson alors qu’il hémorragie soutient le soutien de ses députés dans cette des années les plus turbulentes et les plus imprévisibles. La gestion de la pandémie pourrait lui être aussi blessante que le Brexit l’était pour David Cameron et Mme May.

