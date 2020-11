Pourquoi les gens votent-ils pour Donald Trump? Joe Biden ne parvient pas à avoir un impact auprès des électeurs dans les principaux États du swing

Il peut encore décrocher la présidence, mais il est déjà clair que la campagne de Joe Biden a échoué dans les principaux États de transition, car il n’a pas réussi à couper avec les électeurs, ce qui est particulièrement décevant compte tenu de tous les avantages présumés dont il disposait. Contrairement à Hillary Clinton il y a quatre ans, M. Biden a un charme convivial de petite ville qui résonne avec les électeurs industriels dans les États de la ceinture de rouille comme l’Ohio, le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie qui ont tous opté pour Donald Trump en 2016. , des explosions de plus en plus hystériques et des promesses non tenues sur la restauration de la fabrication aux États, et M. Biden aurait dû prendre d’assaut. Les États du sud comme le Texas et la Floride, également considérés comme des cibles cette semaine, ont facilement choisi M. Trump: l’idée que les Latinos se tourneraient en masse vers M. Biden semble maintenant naïve. résultats des élections Changement démographique Comment cela s’est-il passé? Une réponse réside dans la façon dont la politique américaine a changé. Les démocrates, autrefois parti du Sud et ouvriers, forment désormais une coalition d’urbains, d’États côtiers et de minorités. Les classes ouvrières blanches qui se lamentent contre la mondialisation ne se voient plus dans le parti arc-en-ciel d’aujourd’hui. En choisissant Kamala Harris, une femme métisse, comme candidate à la vice-présidence, M. Biden s’est peut-être davantage éloigné de ces électeurs. Les démocrates ont fait trop peu pour contrer les accusations de «socialisme» lancées contre eux par les républicains de Floride. Kamala Harris, candidate à la vice-présidence démocratique, prend la parole pendant le débat (Photo: Reuters / Brian Snyder) coincé. M. Trump a eu une approche dispersée pour faire campagne, accusant son adversaire d’une litanie de péchés, le surnommant «Sleepy Joe» pour être trop vieux (bien qu’il n’ait que trois ans de plus que le président), et suggérant que son fils, Hunter, était partie d’un programme de grande corruption. L’énergie de M. Trump pendant la campagne électorale semble également avoir influencé les gens: il a organisé des rassemblements à un rythme épuisant.

