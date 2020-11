Pourquoi Boris Johnson s’isole-t-il alors qu’il a déjà eu Covid? Ce que nous savons de l’immunité contre les coronavirus

La nouvelle que Boris Johnson est isolé après être entré en contact avec une personne qui a été testée positive pour Covid-19 a déclenché de nouvelles discussions sur l’immunité au virus, beaucoup se demandant pourquoi le leader doit se mettre en quarantaine lorsqu’il s’est rétabli du coronavirus plus tôt cette année. Johnson a été chargé de s’auto-isoler par le service de test et de traçage du NHS pendant deux semaines dimanche, après avoir été en contact avec le député Lee Anderson qui a été testé positif pour le coronavirus. Le premier ministre a également été critiqué pour ne pas avoir porté de masque lors de la réunion de jeudi avec les députés d’Ashfield et d’Eastwood, après qu’une photo semble les montrer assis à moins de deux mètres l’un de l’autre. Le Premier ministre a été critiqué pour ne pas avoir porté de masque lors d’une réunion avec un député qui a été testé positif (Photo: PA) Bien que M. Johnson ait attrapé Covid-19 en avril, ce qui signifie qu’il aura construit une immunité contre le virus, il a encore besoin de s’isoler. En effet, on ne sait pas encore combien de temps dure l’immunité des gens contre le virus, ont averti les experts, alors que le virus lui-même peut muter, ce qui signifie que toute immunité que le Premier ministre a construite pourrait ne pas le protéger contre une nouvelle variante du coronavirus. L’isolement de M. Johnson élimine le risque qu’il soit asymptomatique et qu’il transmette sans le savoir le virus à d’autres. Bien que les connaissances des scientifiques sur Covid-19 se soient considérablement développées depuis janvier, il existe encore des lacunes en ce qui concerne la réponse immunitaire du corps au virus, car il est si nouveau et ses effets complets sur les humains sont encore inconnus. Une étude publiée dans la revue Immunity en octobre a montré que les personnes atteintes de cas graves de Covid-19 avaient des niveaux plus élevés d’anticorps. Ceux qui ont des cas plus bénins avaient une protection grâce aux cellules B et aux cellules T mémoire, qui donnent au système immunitaire une «mémoire» des infections précédentes, lui permettant de produire une réponse protectrice plus rapidement. Bonjour à tous, notre programme NHS Test & Trace m’a demandé de m’isoler pendant deux semaines, après avoir été en contact avec une personne atteinte de Covid-19. Je suis en bonne santé et je n’ai aucun symptôme, et je continuerai à diriger notre réponse au virus et nos plans pour #BuildBackBetter pic.twitter.com/yNgIme8lOz— Boris Johnson (@BorisJohnson) 16 novembre 2020L’étude était cependant limitée , car les scientifiques n’ont pas étudié si les participants avaient été exposés au virus une deuxième fois et si ces anticorps ou cellules B et cellules T mémoire pouvaient combattre la réinfection. «Nous ne savons pas si quelqu’un développe une immunité et pendant combien de temps elle durera réellement», a déclaré Jürgen Haas, responsable de la médecine des infections à l’Université d’Édimbourg. «Il y a de nombreux cas où une réinfection a été signalée», ce qui signifie «immunité protectrice ne se développe pas forcément dans tous les cas, et si tel n’est pas le cas, ce n’est pas durable »Des réinfections suspectes ont été enregistrées aux USA, à Hong Kong, en Belgique, aux Pays-Bas et en Equateur. Le premier est arrivé en mars à un homme de 25 ans du Nevada, aux États-Unis, qui a été testé positif pour la deuxième fois 48 jours après son test initial, après avoir été testé négatif deux fois entre les deux. Le virus peut muter Un problème qui affecte l’immunité et même le l’avenir d’un vaccin Covid-19 est la capacité du virus à muter. «Une autre possibilité est que des variantes du virus peuvent signifier [Mr Johnson] n’est pas à l’abri d’une nouvelle variante », a déclaré Sheena Cruickshank, professeur en sciences biomédicales à l’Université de Manchester. Depuis le début de la pandémie, les chercheurs ont identifié des milliers de mutations virales dans des échantillons prélevés sur des personnes infectées. Certains d’entre eux ont le potentiel d’échapper à la réponse immunitaire du corps, ce qui signifie que l’immunité créée à partir d’une première infection pourrait ne pas fonctionner contre une variante différente qu’ils rencontrent plus tard.Naturellement, une personne pourrait contracter le virus à nouveau et, même si les symptômes sont moins graves que la première fois qu’ils sont tombés malades, transmettez-le aux autres. Avec tout cela à l’esprit, il est très important de suivre les règles de distanciation sociale et d’isolement même après qu’une personne a eu le virus. Le professeur Cruickshank a souligné la photo de M. Johson au 10 Downing Street avec le député, où il «ne portait pas de masque ou était suffisamment éloigné socialement» de son collègue infecté. «Il est vraiment important que les gens réfléchissent à la façon dont ils peuvent réduire leur risque d’exposition. . Si vous êtes dans une petite pièce mal ventilée et que vous discutez avec quelqu’un pendant une période prolongée sans porter de masque, votre risque est assez élevé », dit-elle.

