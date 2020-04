Pokémon GO déploie lentement des raids à distance aux entraîneurs

Niantic a révélé aujourd’hui qu’ils déployaient maintenant lentement les raids à distance dans Pokémon GO à un ensemble sélectionné de formateurs pour commencer. La société a publié plusieurs publications sur son compte Twitter, que nous avons pour vous ci-dessous pour lire les détails de la sténographie. Ces nouveaux raids ont été conçus pour que les joueurs puissent continuer à jouer le jeu à domicile, ce qui est une nécessité puisque l’épidémie de COVID-19 a contraint de nombreux pays au verrouillage et à l’auto-quarantaine. Éliminer efficacement la possibilité de se promener et de participer à des événements et des activités se déroulant dans le jeu. Nous verrons si ces nouveaux raids améliorent la capacité de jouer au jeu ou donnent aux gens un moyen étrange de l’exploiter. Mais en tout cas, ceux qui ont cruellement manqué de jouer Pokémon GO sera en mesure de le faire à nouveau sous peu.

La possibilité de rejoindre n’importe quelle bataille de raid que vous pouvez voir sur l’écran à proximité ou que vous pouvez appuyer sur la carte est maintenant en ligne pour les entraîneurs de niveau 40! Les formateurs de niveau 40 peuvent utiliser un laissez-passer de raid à distance pour ce faire. Restez à l’écoute alors que nous continuons à déployer progressivement cette fonctionnalité à plus de formateurs. La possibilité de rejoindre n’importe quelle bataille de raid que vous pouvez voir sur l’écran à proximité ou que vous pouvez appuyer sur la carte est maintenant en ligne pour les entraîneurs de niveau 35 et au-dessus! Ces formateurs peuvent utiliser une passe de raid à distance pour ce faire. Restez à l’écoute alors que nous continuons à déployer progressivement cette fonctionnalité à plus de formateurs. La possibilité de rejoindre n’importe quelle bataille de raid que vous pouvez voir sur l’écran à proximité ou que vous pouvez appuyer sur la carte est désormais disponible pour les entraîneurs de niveau 20 et au-dessus! Ces formateurs peuvent utiliser une passe de raid à distance pour ce faire. Les passes de raid à distance sont désormais disponibles dans la boutique du jeu! Avec un laissez-passer de raid à distance, vous pourrez rejoindre toutes les batailles de raid que vous pouvez voir sur l’écran à proximité ou appuyer sur la carte!

