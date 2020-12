Plusieurs nouvelles sources affirment que le Galaxy Note pourrait être arrêté en 2021

Selon Reuters, citant plusieurs sources « en connaissance de cause », le La gamme Samsung Galaxy Note pourrait être interrompue en 2021. Des affirmations similaires ont déjà été suggérées à maintes reprises dans le passé, et nous vous avons demandé – vous soucieriez-vous que Samsung supprime la gamme Galaxy Note? La réponse populaire était, comme prévu – oui, mais il semble de plus en plus plausible que Samsung abandonne sa gamme phare Galaxy Note, pour être remplacée par un prochain Galaxy Z Fold avec prise en charge du S Pen.

Les nouvelles affirmations de Reuters le confirment à nouveau et ajoutent que Samsung ne prévoit même pas de développer une nouvelle itération Galaxy Note pour 2021, du moins pas actuellement. Une rumeur précédente affirmant que le Galaxy Note fusionnera avec le prochain On dit à nouveau que le Galaxy S21 est le cas, le S21 étant censé sortir un S Pen de la boîte.