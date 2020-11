Pinocchio, Cruella peut être des remakes en direct de Disney sur Disney + – / Film

Disney + pourrait commencer à devenir la plaque tournante des futurs tentes théâtrales de Disney, alors que la pandémie de coronavirus (COVID-19) se poursuit. La Maison de la souris envisagerait de pousser les premières de ses prochains remakes en direct Pinocchio, Peter Pan et Wendy, et Cruella à Disney +, renonçant complètement à une sortie en salles.

Deadline rapporte que l’incertitude du marché théâtral fait que Disney commence à envisager d’autres options pour ses prochains films de la famille tentpole: à savoir sa nouvelle plate-forme de streaming Disney +. Le point de vente rapporte que Disney envisage de «lancer un certain nombre de ses prochains films de la famille tentpole sur Disney + au lieu des arcs de sortie en salles qui ont été envisagés lorsque les films ont été développés et allumés en vert.

Les films dont on discute pour faire pousser leurs sorties à Disney + sont Cruella, le Craig Gillespie-l’histoire d’origine en direct et dirigée du 101 Dalmatiens méchant avec Emma Stone et Emma Thompson; Pinocchio réalisé par Robert Zemeckis et mettant en vedette Tom Hanks comme Gepetto; et David Lowery’s Peter Pan et Wendy, qui comporte Cultivé étoile Yara Shahidi comme Tinker Bell.

Rien n’est encore gravé dans la pierre, il n’est pas non plus clair si ces films seraient offerts gratuitement aux abonnés de Disney +, comme la prochaine sortie de Disney + de Pixar. Âme, ou s’il s’agira d’une prime comme la sortie de Mulan. Mais il semble que Disney réagisse rapidement aux grands changements de version comme la poussée de WarnerMedia Wonder Woman 1984 à une sortie jour et date sur HBO Max et dans les salles le jour de Noël.

Deadline rapporte que Disney « examine toutes les options, et que tout est à l’étude et à la planification d’urgence, alors que Disney envisage de s’appuyer fortement sur son initiative directe au consommateur et de continuer à construire le mastodonte Disney +, dont le nombre d’abonnés s’est amélioré. un dernier trimestre qui aurait autrement été sombre à cause du coup dur que les parcs à thème et les divertissements en direct ont pris de la pandémie COVID.

Disney a trouvé une option pandémique confortable avec Disney +, qui a connu une croissance considérable du nombre d’abonnés à 73,7 millions au début d’octobre – stimulée par les premières d’anciennes sorties en salles comme Hamilton et Mulan. Il est encore incertain si MulanLa sortie de PVOD sur Disney + peut être considérée comme un succès, en particulier par rapport à ce qu’il aurait pu récolter au box-office lors d’une sortie normale, mais il semble que ce soit un succès suffisant pour encourager Disney à regarder Disney + comme son guichet unique pour les futurs remakes en direct. Cependant, Deadline rapporte que Disney prévoit toujours de sauvegarder ses plus gros titres pour une sortie en salles une fois que le marché se rétablira – avec Marvel. Veuve noire pas même envisagé pour un début en streaming.

