Phil Gould sur Latrell Mitchell, rôle de mentorat Wayne Bennett

Le commentateur de la ligue de rugby Phil Gould a soulevé de nouvelles inquiétudes quant à l’avenir de Latrell Mitchell, appelant l’entraîneur-chef des Rabbitohs Wayne Bennett à le mettre sur la bonne voie.

Mitchell a passivement poussé les allégations selon lesquelles il avait été maltraité sur la base de la race après avoir accueilli un groupe d’amis et de parents sur sa propriété à l’extérieur de Taree pour un week-end de camping, en violation flagrante du règlement sanitaire du gouvernement COVID-19.

Bien qu’il se soit excusé pour ses actions via une vidéo qu’il a partagée sur Instagram, Mitchell a utilisé la même plate-forme pour « aimer » une série de messages de partisans affirmant la réaction ultérieure des médias, la police de la Nouvelle-Galles du Sud et le NRL étaient un exemple de diffamation raciale.

Latrell Mitchell s’excuse d’avoir enfreint les règles de distanciation sociale

Mitchell et son camarade Josh Addo-Carr ont été giflés par la LNN avec des amendes plus sévères que Nathan Cleary, ce qui a soulevé de nouvelles questions de race qui ont été rejetées par le directeur général en place, Andrew Abdo.

Mitchell est un individu fort d’esprit qui, à 22 ans, a prouvé à maintes reprises sa détermination à être son propre homme.

Cela le met parfois sur une trajectoire de collision avec les règles de l’équipe et les figures d’autorité et c’est à cette époque que Gould s’inquiète du talent prodigieux.

Il avait précédemment conseillé aux sélecteurs de NSW de bien réfléchir à sa sélection pour le deuxième match l’an dernier après une performance inférieure à la normale dans le premier match de la série et affirme que Mitchell était « une distraction ».

Les conseils de Gould ont été suivis et Mitchell a été sensationnellement abandonné, le mettant aux prises avec l’entraîneur des Blues Brad Fittler avant que la justification n’arrive sous la forme de Jack Wighton et d’une victoire en série.

Latrell Mitchell aux côtés de Josh Addo-Carr et Cody Walker. (Getty)

L’entraîneur à deux reprises de la fonction de premier ministre a fait part de ses préoccupations concernant les conseils que Mitchell prenait alors qu’il repoussait une prolongation de contrat lucrative avec les Coqs au milieu d’une scission désordonnée avec sa direction.

La signature de Rabbitohs a à peine fait la une des journaux depuis, avec un début peu spectaculaire à sa tentative de passer à l’arrière, suivi du cauchemar des relations publiques de cette semaine.

Alors que Mitchell échappait à la pénalité grave suggérée par Gould, qui voulait un exemple de lui, Addo-Carr et Nathan Cleary, le grand indigène Sam Thaiday a averti que l’examen aurait un impact sur la santé mentale de la jeune star.

Thaiday préoccupé par la santé mentale de Latrell

« Nous avons vu Latrell Mitchell l’année dernière traverser des montagnes russes, émotionnellement et en tant que joueur de ligue de rugby. Je pense que la meilleure chose pour ces garçons en ce moment est de retourner là-bas, de s’entraîner et de jouer au football. « , A déclaré Thaiday AUJOURD’HUI avant que Mitchell ne soit condamné à une amende de 20 000 $ et à une suspension d’un match.

Aujourd’hui, Gould a dit Wide World of Sports ‘ Six tacles avec Gus podcast que Bennett jouerait un rôle important dans ce qui se passera ensuite.

« Il était dans un super environnement aux Roosters, South Sydney est un super club, Wayne Bennett est un grand entraîneur, et je serais surpris si Wayne Bennett ne regarde pas cette situation et ne pense pas à son rôle à partir de maintenant, alors nous devrons simplement attendre et voir comment cela se passe « , a déclaré Gould.

« J’espère que ça se termine bien, j’espère que Latrell a une longue et brillante carrière. C’est un footballeur fantastique, il est l’une des qualités de superstar de notre jeu quand il joue. »

« Je viens, je ne sais pas, je pense qu’il y a quelques distractions en ce moment. »

Gould n’a pas identifié spécifiquement ce que Mitchell devait changer dans sa vie pour tirer le meilleur de lui-même sur le terrain et en dehors, admettant « Je ne connais pas Latrell, je n’ai jamais vraiment rencontré Latrell, j’aurais peut-être serré la main de lui une fois que. »

Cependant, il se demandait si les gens de l’entourage de Mitchell avaient une influence positive sur lui.

« Je ne connais pas le garçon, je ne sais pas qui est dans sa vie, je ne sais pas qui influence les décisions qu’il prend, d’où il tire sa personnalité ou son caractère, je ne sais pas, » Gould m’a dit.

« Mais j’ai soulevé à plusieurs reprises, juste à travers son football, mes préoccupations quant à savoir comment et qui encadre sa carrière et ce qu’il attend de sa carrière de football à l’avenir. »

« Maintenant, c’est quelque chose pour le club de Sydney Sud. S’ils ne s’y attaquent pas, j’ai des craintes pour lui. J’ai des craintes pour savoir où cela pourrait aller. »

« Et ce sont des peurs très réelles, c’est pourquoi je les exprime et j’en parle ouvertement. J’en ai trop vu. »

Gould a ajouté qu’il y avait eu de nombreuses personnalités similaires à Mitchell qui étaient assez talentueuses pour faire de grandes carrières dans la ligue de rugby, mais à un moment de leur carrière, elles ont dû faire face à une fourchette.

Il a dit qu’il n’y avait aucune garantie que Mitchell choisirait la bonne voie.

Le PDG de NRL discute des sanctions pour les flouteurs

« Oubliez Latrell pendant un moment, j’ai vu tellement de choses au fil des ans. Beaucoup de choses », a déclaré Gould.

« Je suis dans ce jeu depuis 45 ans, j’en ai vu tellement. J’ai vu toutes les histoires, le tour qu’ils prennent à chaque fois dépend de la route qu’ils empruntent.

« Parfois, vous les amenez sur un chemin différent, parfois vous pouvez les conduire dans une voie différente, parfois vous ne pouvez pas. Parfois, les autres influences dans leur vie sont juste beaucoup plus fortes. »