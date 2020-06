Phil Gould et Paul Gallen s’affrontent sur la règle controversée des six de la LNR

Les légendes de la ligue, Phil Gould et Paul Gallen, se sont affrontées face à l’introduction de la règle controversée des six à nouveau lors du premier tour du retour de la LNR.

Gould a fait l’éloge de la nouvelle règle, affirmant qu’elle aidait à accélérer le jeu, mais Gallen a admis qu’il était gêné que l’interprétation puisse varier d’un arbitre à l’autre.

« Les six sont à nouveau un grand moyen de dissuasion et cela réduit également le nombre d’arrêts et d’engagements que nous avons au cours du jeu », a déclaré Gould. 100% Footy.

« Chaque fois qu’il y a pénalité pour ruck, Paul Gallen le capitaine monte et se dispute avec l’arbitre et arrête le jeu et attend que sa défense se prépare et veut discuter du temps avant, tout cela s’est arrêté. »

« Ces réunions de comité avant qu’elles ne touchent, tout est arrêté. Le jeu continue de bouger, nous ne revenons même pas voir à quoi servaient les six. Nous ne sommes même pas inquiets à ce sujet. »

L’introduction de la règle des six à nouveau a conduit à un jeu plus rapide, comme en témoigne la victoire des Eels sur les Broncos (Getty)

Cependant, l’ancien skipper des Sharks était moins convaincu par la nouvelle règle, présentant un scénario potentiel selon lequel une équipe pourrait potentiellement rater une pénalité devant directement devant les poteaux de but dans la dernière minute d’un match nul, lorsque le dos et -s’ensuit.

Paul Gallen: Je suis encore préoccupé par les six.

Je suis d’accord avec le seul arbitre, absolument génial comme ils l’ont fait, c’est génial. Mais la règle des six aller est toujours à la discrétion de l’arbitre. Maintenant à 20-all avec une minute à faire et 20m devant le poteau, pourquoi une équipe ne mérite-t-elle pas une pénalité devant le poteau?

Phil Gould: Parce que l’autre équipe aurait pu en avoir trois au cours du match et donner des coups de pied. C’est la même règle pour tout le monde.

Gallen: Pourquoi ne méritent-ils pas cela?

Gould: C’est la même chose pour tout le monde. Ceci est la nouvelle règle. Telle est la nouvelle interprétation. Nous voulons que le jeu soit continu. Le pouvoir discrétionnaire n’est pas tant le pouvoir discrétionnaire de prononcer une sanction, c’est de savoir s’il a été continu, répété ou délibéré.

Adam Blair des Warriors est abordé lors du match du Round 3 entre les NZ Warriors et les Dragons (Getty)

Gallen: Comment savoir si c’est délibéré?

Gould: Eh bien, vous devez leur faire confiance pour le faire. C’est pour ça qu’ils sont là.

Gallen: C’est une grande question. Je pense juste que c’est une trop grosse demande et trop de pression.

Gould: C’est pour ça qu’ils sont là!

Gallen: C’est une autre pression dont ils n’ont pas besoin, c’est une autre pression dont ils n’ont pas besoin.

Gallen et l’éminent chroniqueur de la LNR, Andrew Webster, ont soutenu que la LNR était en «période de lune de miel» en raison de la pause du COVID-19 et pourrait bientôt trouver des problèmes avec la règle.

« Je pensais que l’arbitrage était un peu lâche », a déclaré Webster 100% Footy.

« J’ai parlé à (chef du football de la LNR), Graham Annesley, qui en était un grand partisan.

Graham Annesley, chef du football de la LNR, voit encore de la place pour l’amélioration des performances des arbitres (AAP)

« Il a concédé qu’il y avait un peu de lune de miel et que les 10 mètres devaient vraiment se concentrer. »

Malgré les inquiétudes de Gallen et Webster quant à l’avenir de la règle des six à nouveau, Gould a également révélé un autre point positif provoqué par le changement de règle: détourner l’attention de la vitesse de jeu.

« Toutes ces ordures que nous avons entendues, je les entends depuis 25 ans, c’est à propos de la vitesse du jeu de balle qui est le tout et la fin du coaching, le tout et la fin- tous les attaquants du football, l’arbitre de l’arbitrage « , at-il dit.

« Dès que nous y sommes arrivés, notre jeu est en difficulté depuis 25 ans. Nous devons nous en détacher. »

« Nous ne devons pas nous inquiéter de la vitesse de jeu, la vitesse de jeu est une chose subjective.

« Même en essayant de le mesurer avec des statistiques comme ils le font de nos jours, c’est subjectif et inexact.

Gould dit que la règle des six encore a l’avantage supplémentaire de réduire la pression sur les arbitres de la LNR (Getty)

« Vous pouvez aussi avoir des nuits où la surface est un peu glissante, il y a beaucoup de rosée sur le ballon, il y a différents types de surfaces sur lesquelles nous jouons.

« Certains matchs ne seront pas aussi rapides que d’autres, certains matchs les balles ne seront pas les mêmes que la veille.

« Cela fait partie du jeu et les joueurs doivent toujours avoir le droit de terminer leur travail dans leurs plaqués et de s’en tirer le plus possible. »

Gould croyait également que la règle des six à nouveau avait l’avantage supplémentaire de réduire la pression sur les arbitres plutôt que d’y ajouter.

« Il ne s’agit pas d’attraper tout ce que les joueurs font de mal, il s’agit de le garder égal pour les deux équipes et de les laisser décider comment le match va se jouer », a-t-il déclaré.

« Nous avons traversé tout ce processus il y a des années pour éliminer toutes les pénalités des mêlées parce que les arbitres ne savaient pas qu’ils pouvaient infliger une pénalité pour quoi que ce soit et nous pensions qu’ils trichaient.

« C’est une autre façon de réduire la pression sur les arbitres afin qu’ils n’aient pas à donner de pénalité devant le poteau avec une minute à jouer. »