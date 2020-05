Peter V’landys tire une balle effrontée sur l’AFL avant le retour de NRL après une interruption de COVID-19

Le président de la Commission ARL, Peter V’landys, a tiré sur l’AFL de manière insolente alors que la LNR se prépare à devenir la première grande ligue sportive australienne à revenir après une interruption.

V’landys a traversé le feu cette année après que COVID-19 a ravagé les ligues sportives du monde entier, se battant pour maintenir la LNR et ses 16 clubs à flot.

Après avoir été critiqué pour sa persistance à maintenir la saison au cours des deux premiers tours de la saison, V’landys a reçu des éloges pour sa gestion de la crise.

À l’approche de la semaine où les matchs seront de retour pour la première fois depuis le deuxième tour, V’landys n’a pas pu s’empêcher de prendre un coup à l’AFL pour revenir deux semaines plus tôt.

Le leadership des V’landys dans la ligue de rugby tout au long de la crise a été salué par ceux qui sont autour du match (Sydney Morning Herald)

« Parfois, je les ai regardés et j’ai eu un petit rire », a-t-il déclaré au Sydney Morning Herald.

« La première chose que j’ai dit à Wayne Pearce, qui dirige le projet Apollo, est que nous n’utiliserons pas de » bulles « . Nous aurons juste besoin de s’isoler – et j’avais raison.

« Trois semaines plus tard, l’AFL était toujours à la recherche de bulles. Mais non: j’étais plus inquiet pour nous et je m’assurais que mes prévisions étaient les bonnes.

« J’ai dit, il y a neuf semaines, que nous pouvions nous entraîner à Victoria et au Queensland – à ce stade, nous ne pouvions pas. J’ai dit que les Warriors pouvaient venir – à ce stade, nous ne pouvions pas. »

Avant le retour de la LNR, V’landys a suggéré qu’il n’aurait jamais dû fermer le jeu malgré la pandémie qui balayait la nation.

Caro déchire la peur de V’Landys

Cependant, il a admis que maintenir le jeu tout au long de la pandémie aurait été une situation de « cauchemar ».

« Sur le plan des relations publiques, cela aurait été difficile », a-t-il déclaré.

« Les gens auraient demandé: » Pourquoi la ligue de rugby continue-t-elle et nous ne le sommes pas? » Cela aurait été un cauchemar, avec la fermeture des frontières.

« Mais la course a prouvé que vous pouvez le faire correctement si vous suivez les bonnes mesures de biosécurité.

« Les gens disent que les joueurs se crachent les uns sur les autres. Mais s’ils sont tous négatifs, qu’importe? »