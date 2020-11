Peter Rabbit 2 La date de sortie de Runaway repoussée à Pâques 2021 – / Film

Il peut y avoir moins de ressort dans l’étape de Peter Rabbit lorsque le James Corden-le lapin à la voix retourne dans les théâtres avec Peter Rabbit 2: The Runaway. La suite de Sony à la comédie hybride live-action / CGI a été touchée par un retard après un retard au milieu de la pandémie de coronavirus (COVID-19), et a reçu sa dernière nouvelle date de sortie – qui sera un an après sa date initiale. théâtres. Mais ce n’est pas un grand pas pour Sony de pousser le nouveau Peter Rabbit 2: The Runaway date de sortie à Pâques 2021.

Sony a repoussé la date de sortie de Peter Rabbit 2: The Runaway pour la troisième fois – cette fois au week-end de Pâques 2021. Peter Rabbit 2de 4 avril 2021 La sortie met la nouvelle date un an après que la comédie familiale dirigée par Corden devait initialement sortir en salles le 3 avril 2020.

Sony a été déterminé à sortir Peter Rabbit 2: The Runaway dans les salles, retardant d’abord le film en août, lorsque la pandémie de coronavirus a frappé pour la première fois. Ensuite, il a été reporté au 15 janvier 2021 et est maintenant repoussé de deux mois supplémentaires, au week-end de Pâques – la date la plus appropriée, étant donné que le film parle d’un lapin voyou.

Mais les retards continus de Peter Rabbit 2: The Runaway parle de l’état incertain du marché théâtral, les principaux marchés restant fermés face à la flambée des cas de coronavirus aux États-Unis et les théâtres sur le point de s’effondrer. Bien que le premier Peter Rabbit a été un succès majeur au box-office – avec plus de 320 millions de dollars dans le monde – il y a peu de chances que ce film aide à sauver les cinémas, mais il est probable que Sony veuille récupérer son budget pour l’hybride live-action / CGI dans les salles.

Peter Rabbit 2: The Runaway est dirigé par Will Gluck, qui a co-écrit le scénario avec Patrick Burleigh. Il est produit par Gluck et Zareh Nalbandian avec Doug Belgrad, Jodi Hildebrand, Catherine Bishop, Emma Topping, Thomas Merrington et Jonathan Hludzinski en tant que producteurs exécutifs.

En plus de Corden, reprenant son rôle de voix de l’espiègle Peter Rabbit, le casting comprend Rose Byrne, Domhnall Gleeson, et David Oyelowo dans les rôles humains. Quant aux bestioles CGI, James Corden voix Peter Rabbit, Margot Robbie est Flopsy Rabbit, Elizabeth Debicki est Mopsy Rabbit, Daisy Ridley est Cottontail Rabbit, Colin Moody est Benjamin Bunny, et Lennie James est Barnabas.

Voici le synopsis de Peter Rabbit 2: The Runaway:

Dans PETER RABBIT ™ 2: THE RUNAWAY, l’adorable voyou est de retour. Bea, Thomas et les lapins ont créé une famille de fortune, mais malgré tous ses efforts, Peter ne semble pas pouvoir ébranler sa réputation espiègle. En sortant du jardin, Peter se retrouve dans un monde où ses méfaits sont appréciés, mais quand sa famille risque tout pour venir le chercher, Peter doit trouver quel genre de lapin il veut être.

