Pas le temps de mourir: le dernier film de James Bond de Daniel?

No Time To Die est le 25e épisode de la série de films James Bond. Eon productions a produit ce film. Récemment, la maison de production a annoncé le report de la date de sortie du film.

Si vous êtes un vrai fan de Bond, voici tout ce que vous devez savoir sur le prochain épisode –

Pas de temps pour mourir Détails du tracé

Après que James Bond a quitté son service actif, il est à nouveau recruté pour sauver un scientifique kidnappé. Bond se retrouve sur la piste d’un mystérieux méchant, armé d’une nouvelle technologie dangereuse.

Daniel Craig joue dans son cinquième et dernier film sur James Bond. Il a obtenu son identité de James Bond avec Casino Royale. Ses quatre films avaient tous cet élément Bond classique.

Léa Seydoux, Ben Whishaw, Ralph Fiennes et d’autres reprendront également leurs rôles dans cet épisode.

No Time to Die ramène Blofeld avec une surprise. Et c’est la classique Aston Martin V8 Vantage.

Lea Seydoux a dit que le film a «beaucoup d’émotion» et vous fera probablement pleurer. Et qui ne pleurerait pas en disant au revoir à Daniel Craig!

Mise à jour de la date de sortie

Initialement prévu pour une sortie en avril 2020, les producteurs de No Time To Die ont reporté sa sortie plus tard dans l’année en raison de la pandémie de COVID-19.

Le film devrait maintenant sortir le 11 novembre au Royaume-Uni et le 25 novembre aux États-Unis.

La deuxième chanson thème de James Bond en tête des classements

Billie Eilish est la plus jeune artiste à avoir enregistré la chanson thème de James Bond, No Time To Die de Billie Eilish est devenue la deuxième chanson thème Bond à figurer en tête du palmarès britannique des singles.

Plus tôt, Writing’s On The Wall de Spectre de Sam Smith avait été le seul à figurer en tête du classement en 2015.

Billie Eilish est la plus jeune artiste à avoir enregistré un morceau pour la franchise Bond à tout juste 18 ans. La chanson thème d’Eilish Bond a enregistré 90 000 ventes de graphiques équivalentes au cours de sa première semaine, dont 10,6 millions de streams.