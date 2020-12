Pas de plan de passeport d’immunité pour les personnes qui ont eu un vaccin Covid, insiste le n ° 10

Le gouvernement n’envisage pas d’introduire des passeports d’immunité pour les personnes qui ont été vaccinées contre le coronavirus, a insisté Downing Street.Le porte-parole de Boris Johnson a clarifié la situation après que le nouveau ministre des vaccins, Nadhim Zahawi, a suggéré lundi que les lieux d’accueil, de divertissement et de sport exigeraient des preuves. que les clients avaient été vaccinés.La newsletter i politique a coupé le bruit La suggestion a suscité des inquiétudes selon lesquelles, bien que les vaccins Covid-19 au Royaume-Uni soient volontaires, les gens seraient obligés de se faire vacciner afin de continuer leur vie quotidienne. Lire la suite «Passeports de vaccins»: l’indécision du gouvernement s’avère un terrain fertile pour la désinformation sur la vaccination Covid Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré: «Il n’est pas prévu d’introduire ou d’exiger des passeports d’immunité pour interdire aux personnes de certains endroits qui n’ont pas été vaccinés. Nous prévoyons d’introduire les vaccins à tous ceux qui en ont besoin, en accordant évidemment la priorité à ceux qui ont le plus grand besoin clinique pour assurer la plus grande utilisation possible. »Déploiement efficace Clients à Stratford-upon-Avon, Warwickshire (Photo: Jacob King / PA Wire) Le ministre du Cabinet, Michael Gove, a également versé de l’eau froide sur l’idée, disant à BBC Breakfast: «Ne prenons pas de l’avance sur nous-mêmes, ce n’est pas le plan. Ce que nous voulons faire, c’est nous assurer que nous pouvons mettre en place des vaccins de manière efficace. «Bien sûr, les entreprises individuelles ont la capacité de prendre des décisions sur qui elles admettront et pourquoi. Mais la chose la plus importante que nous devrions faire à ce stade est de nous concentrer sur la mise en œuvre du vaccin. »Le Dr Ana Beduschi, de la faculté de droit de l’Université d’Exeter, a déclaré:« À moins que les tests et, une fois disponibles, les vaccins ne soient accessible à tous, tout déploiement à grande échelle de passeports d’immunité pourrait segmenter de manière disproportionnée la société et potentiellement enfreindre les droits à l’égalité et à la non-discrimination. En savoir plus Règles de verrouillage: les habitants de Liverpool peuvent dire qu’ils ont réalisé une percée significative dans Covid-19.Le gouvernement étudie cependant des moyens pour les personnes de niveau 3 de vivre sous des mesures moins strictes si leur test est négatif pour Covid. Les personnes vivant dans les zones de niveau trois pourraient éventuellement suivre les mêmes règles que celles du niveau deux si elles ont deux résultats de test négatifs. Suite au succès de Liverpool, des tests de masse ont été promis pour les zones de niveau trois. 603 personnes supplémentaires sont décédées dans les 28 jours après avoir été testées positives pour Covid-19, portant le total britannique à 59 051 personnes. Alors que le nombre hebdomadaire de décès en Angleterre continue d’augmenter légèrement, de 4%, le taux ralentit. Les derniers chiffres du Bureau des statistiques nationales montrent que l’augmentation des décès a commencé à ralentir fin octobre. Le nombre de cas et d’hospitalisations continue de baisser d’une semaine à l’autre.