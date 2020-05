Parlez de «résilience» – ces étudiants en art UMass Lowell l’ont – betanewsfr

Chaque semestre, le Département d’art et de design UMass Lowell organise une exposition d’œuvres créées par sa sélection actuelle de candidats au BFA. C’est une chance pour eux de partager leurs talents et de se réunir avec leurs camarades de classe une dernière fois avant de se lancer dans le monde de l’art compétitif et bouleversé.

Ce semestre est différent, bien sûr, en raison de COVID-19. Mais cela n’a pas empêché cette talentueuse équipe de monter une exposition.

Intitulée à juste titre «Résilience», il s’agit d’une exposition virtuelle présentée sur la galerie en ligne à www.umlbfa.com. Le site complet sera mis en ligne aujourd’hui, le 7 mai. Et tous sont invités à une réception virtuelle à partir de 17 h, en direct sur Facebook @UMLArt. Vous pouvez également suivre les étudiants sur Instagram @uml_artdesign pour les étudiants en vedette et les mises à jour.

« Nos candidats au BFA ont été confrontés à d’énormes défis inattendus cette année alors qu’ils travaillaient pour terminer leurs diplômes et projets phares tout en effectuant une transition vers un domaine entièrement virtuel pour sa présentation », note le communiqué de presse. « Le Département d’art et de design est extrêmement fier de la une myriade de façons dont ils ont relevé les défis qui leur ont été présentés, faisant preuve de résilience face à l’adversité. »

Les candidats talentueux et résilients du BFA printemps 2020 sont Ronald Abregu Jr. de Methuen, Jean-Luc Alexandre de Dedham, Alyssa Aurilio de Tewksbury, Ludwidg Bellamour de Lowell, Eric Berube de Wilmington, Cameron Blanchard de Methuen, Julia Boisvert de Methuen, Hang Thi Thuy Cao de Worcester, Alecia Connolly de Shapleigh, Maine et Kimberly Cosgrove de Boxford.

Aussi, Mackenzie Cullen de North Andover, Brett Dattilo de Derry, NH, Iotha Durham de Tyngsboro, Caroline Foster de Dracut, Suellen Guerreiro de Revere, Kaitlyn Gurman d’Easton, Madison Hines de Billerica, Mathew Houston de Wayland, Dan Junta de Wakefield, Hannah Kieffer de Greenfield, Benn Lafortune de Tewksbury, Avery LaRochelle de Tyngsboro, Hue Lê de Braintree, Marcello Lewis de Weston et Kathrine Lucas de Chelmsford.

Aussi, Christina Marino d’Andover, Sarachedra May de Lowell, Cassidy McAuliffe de Lawrence, Colleen McDonagh de Lowell, Cody O’Bryant de Hudson, NH, Daniel O’Connor de North Andover, Duke Mokaya Ogeto de Clinton, Meg Pallis de Dunstable, Tyana Porter de Methuen et Alexander Pusalkar de Westford, ainsi qu’Andrew Schuster de Lowell, Tyler Selfridge de Billerica, Chummeng Soun de Lowell, Abagail Taper de Nashua, NH, Lêsa Tran de Methuen, Trinh Nguyen Vuong Tran de Lowell, Valentina Veprinski de Milford , Rowan Vogel d’Edgarton, Keegan White de Danvers et Bre Winn de Westwood.

Arrêt de Whistler

Le Whistler House Museum of Art de Lowell a inauguré une nouvelle boutique en ligne proposant des œuvres d’art, des cadeaux, des livres d’art, des jeux et bien plus encore. Le produit des ventes profite aux artistes locaux et au musée historique, situé dans le lieu de naissance de l’artiste estimé James Whistler. Le «mur» de petites œuvres mettant en vedette des œuvres encadrées ou montées dans divers médias à partir de 40 $ est un régal pour les yeux. Les articles-cadeaux sont également délicieux. Vous pouvez également aider à soutenir la maison Whistler en devenant membre ou en achetant une brique gravée à encastrer dans la passerelle du parc adjacent à la maison Whistler. Visitez whistlerhouse.org.

La culture depuis votre canapé

Le printemps est définitivement arrivé, mais la fièvre des cabines sévit et les commandes de séjour à domicile sont toujours en place et devraient le rester pendant un certain temps. Mais la mise à jour de cette semaine d’Henri Marchand, directeur des affaires culturelles et des événements spéciaux de Lowell, offrait de bons moyens de bannir le blues et attend avec impatience un retour à la normale – ou une nouvelle normale – à l’avenir. Par exemple, le site www.LikeLowell.com est de retour avec un nouveau look et des liens plus directs vers tout ce qu’il y a à aimer à propos de Lowell. Nous l’avons vérifié et nous l’avons trouvé facile à naviguer, avec de nombreuses sections intéressantes sur les activités saisonnières de Lowell, les restaurants, les musées, les théâtres et plus encore. Parmi les autres faits saillants, mentionnons une liste de toutes les galeries et musées qui présentent des expositions virtuelles, notamment ALL Gallery, Gallery Z Artists Co-op, Loading Dock Gallery et New England Quilt Museum. À noter également, Brush Art Gallery and Studios a lancé un appel à candidatures pour son exposition annuelle de courtepointe «Here and There», qui se déroulera du 4 août au 7 septembre. 12. Le 15 juin est la date limite pour postuler. Visitez www.thebrush.org. Et pour le divertissement et l’inspiration pendant la pause imposée par la pandémie, Lowell Walks propose des visites virtuelles. Visitez www.richardhowe.com/lowell-walks. Enfin, Lowell Telecommunications Corporation propose des projections gratuites de films de science-fiction classiques à diverses soirées et heures sur Channel 8. Visitez www.LTC.org pour plus de détails. Oh, et passez le pop-corn.

Allez à WAM

Worcester Art Museum – WAM, pour faire court – offre une gamme d’options en ligne pour profiter de l’art à la maison pendant la pandémie. Its Art Together propose des activités artistiques hebdomadaires pour les enfants. Vous pouvez également plonger dans la collection en ligne du WAM, participer à un groupe de lecture ou vous habiller et reproduire l’un des chefs-d’œuvre du musée. Pour toutes les options en ligne, visitez www.worcesterart.org/information/closure et suivez les différents liens.

