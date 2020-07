Oppo Watch se mondialise avec Wear OS, une autonomie de 30 heures et bien plus

En mars, Oppo a lancé sa première montre intelligente en Chine avec un système d’exploitation personnalisé basé sur Android. Après un démarrage réussi, l’Oppo Watch se dirige aujourd’hui vers l’Europe et le Royaume-Uni avec Wear OS à bord.

La première smartwatch avec un écran à double courbe

Contrairement à la plupart des autres montres intelligentes, la montre Oppo possède un écran AMOLED rectangulaire associé à des lunettes décemment minces. Deux tailles ont été créées – une version 41 mm et un modèle 46 mm – mais tous les aspects ne sont pas identiques.Oppo a équipé le plus petit modèle de montre de 41 mm d’un écran plat de 1,6 pouces prenant en charge une résolution de 360 ​​x 320p et un écran de 65,22%. -Rapport corps. De plus, le cadre est taillé dans un alliage d’aluminium de la série 6000 et le panneau arrière est en plastique.

La version 46 mm, quant à elle, dispose d’un panneau à bords incurvés supérieur de 1,91 pouce avec une résolution plus élevée de 476 x 402p et un meilleur rapport écran / corps de 72,76%. Oppo a conservé le cadre en aluminium et ajouté un panneau arrière différent en céramique et en plastique.

Voir aussi La télévision espagnole renouvelle les `` Prodigies '' pour une troisième édition Oppo s’est concentré sur les fonctionnalités de fitness et de santé Pour compléter le package externe, deux boutons sont utilisés pour naviguer facilement dans l’interface utilisateur de Wear OS, bien que les écrans soient tactiles. Comme toute autre montre intelligente de nos jours, l’Oppo Watch se concentre fortement sur les fonctionnalités de santé et de remise en forme. Oppo a inclus cinq modes d’entraînement qui offrent un coaching vocal personnalisé: Fitness Run, Fat Burn Run, Outdoor Walk, Outdoor Cycling et Swimming. Ces modes utilisent cinq capteurs et un GPS pour suivre avec précision les statistiques physiques. L’Oppo Watch prend également en charge la surveillance permanente de la fréquence cardiaque, que quelqu’un fasse de l’exercice ou se repose. Le suivi du sommeil, une fonctionnalité qui fournit des rapports détaillés sur le sommeil, fait également partie du package. Comme vous vous en doutez de toute autre montre intelligente Wear OS, l’application Google Fit est incluse directement dans la boîte, vous permettant de tout suivre. Il existe également un modèle LTE Oppo Watch Le chipset Qualcomm Snapdragon Wear 3100 associé à Wear OS by Google alimente la montre Oppo. Les services du fournisseur d’accès Internet tels que Google Pay pour le paiement sans contact ou Google Maps pour la navigation détaillée sont présents.

Les modèles 41 mm et 46 mm bénéficient de la prise en charge du réseau Wi-Fi en standard, mais toute personne intéressée à dépenser un modèle supplémentaire pourra également mettre la main sur une version LTE 46 mm prenant en charge eSIM.

Voir aussi Une coque pour iPhone SE (2020) à la fois fine et protectrice. C'est possible? Vous ne serez pas déçu par l’autonomie de la batterie En plus du côté logiciel, les utilisateurs peuvent prendre une photo de leur tenue quotidienne et l’Oppo Watch utilisera l’IA pour générer un fond d’écran correspondant. Le modèle Oppo Watch 46 mm contient une batterie de 430 mAh et devrait pouvoir durer jusqu’à 36 heures sur une seule charge. Cependant, si vous utilisez la version LTE, ce chiffre tombe à 30 heures encore décentes. L’Oppo Watch 41 mm, en revanche, est équipée d’une capacité de batterie inférieure de 300 mAh qui permet jusqu’à 24 heures sur une seule charge. Toutes les versions du portable prennent en charge un mode d’économie d’énergie qui prolonge la durée de vie de la batterie à 21 jours sur les plus gros modèles et à 14 jours sur les plus petits.