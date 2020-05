One Cut of the Dead Mission Remote Short Sequel est sur YouTube – / Film

Personne ne sait mieux comment réaliser un divertissement avec des ressources limitées que les acteurs et l’équipe de Une coupe des morts. Le méga-hit de 2019 au box-office japonais et le hit culte partout ailleurs étaient une lettre d’amour à l’esprit canin du cinéma, même si les choses tournent horriblement, hilarement mal. Il est donc normal que le casting de Une coupe des morts réunis pour faire un court métrage virtuel, intitulé One Cut of the Dead Mission: Remote, pendant la pandémie de coronavirus (COVID-19) en cours. Les résultats sont aussi drôles que prévu.

L’une des plus grandes joies de regarder Une coupe des morts n’est pas la torsion surprise qui arrive 30 minutes dans le film, mais les longueurs désespérées que le casting et l’équipe de fiction iront pour faire leur film zombie à petit budget. C’est une lettre d’amour hilarante et sincère à la réalisation de films qui, sans surprise, a continué à être un grand succès au box-office japonais (elle est diffusée directement sur Shudder). Et maintenant Une coupe des morts est de retour dans toute sa splendeur en basse résolution, cette fois comme un court-métrage virtuellement tourné qui rend hommage au spectacle de loisirs du vrai crime.

La transition est presque trop fluide pour les acteurs et l’équipe de Une coupe des morts pour passer d’un téléfilm en direct à un court métrage pratiquement tourné. Il y a des gags hilarants, y compris des personnages essayant de réagir à la main d’une autre personne dans le cadre, alors que c’est évidemment la leur, et certains choix de costumes étranges comme une cape de vampire. Les personnages originaux de Une coupe des morts ont été faites pour ce type de support maison, avec Takayuki Hamatsu reprenant son personnage en tant que réalisateur assiégé se voit désormais confier la tâche de réaliser un épisode télévisé véritablement criminel depuis chez lui. Mao, Harumi Shuhama, Donguri, Shinichiro Osawa, Yuzuki Akiyama, Kazuaki Nagaya, Hiroshi Ichihara, et Manabu Hosoi reprendre également leurs personnages de Une coupe des morts.

Le court-métrage recrute également plus de 300 candidats pour apparaître dans la production d’une adorable danse de fin de générique.

« La situation sans précédent rend le monde anxieux », a déclaré le réalisateur et scénariste Shinichiro Ueda dans un communiqué. «En raison de la demande d’ordonnance de s’abstenir de sortir et de l’anxiété de la propagation de l’infection, la situation de« incapable de rencontrer des gens »continue. Que puis-je faire maintenant? J’ai pensé que je pouvais contribuer en créant un «divertissement lumineux» et en faisant en sorte que les gens l’apprécient. J’espère que je pourrais aider quelqu’un qui se sent mal à regarder. C’est pourquoi j’ai commencé à créer cette œuvre. Je sais que de nombreux créateurs ont perdu leur emploi et risquent de continuer à vivre comme avant. J’espère que ce film envoie un message positif selon lequel « nous pouvons faire n’importe quoi avec créativité même si nous ne pouvons pas nous rencontrer en personne » pour eux, et aussi que ce travail de production complètement distant sert de « conseil pour créer un nouvel emploi » ‘ pour quelqu’un. »

Voici le synopsis de One Cut of the Dead Mission: Remote:

Au Japon, les gens sont sous séjour à domicile. Tout le monde est obligé de s’abstenir de sortir en raison de la propagation de nouvelles infections virales. Un jour, le réalisateur vidéo Higurashi reçoit un appel vidéo du producteur Sasahara et du producteur Furusawa à son domicile. Ils lui adressent une demande déraisonnable: «Veuillez faire un drame de reproduction, avec une échéance ce mois-ci!» « Je ne peux pas le tirer pour le moment », essaie de les persuader Higurashi, mais une réponse inattendue revient. « Tout le personnel et les acteurs peuvent le faire sans jamais se rencontrer. » La production vidéo complètement à distance a donc commencé…!

