Ollie Wines enquête sur une éventuelle violation de COVID-19, Port Adelaide Power

La star de Port Adélaïde, Ollie Wines, devrait faire l’objet d’une enquête « immédiate » par l’AFL après avoir été impliquée dans une violation potentielle des protocoles COVID-19 stricts de la ligue.

Les officiels du club seraient moins qu’impressionnés après que le vice-capitaine eut été interviewé par Channel Seven chez lui.

Selon les directives de l’AFL présentées aux joueurs avant la reprise de la saison, toutes les interactions avec les médias doivent avoir lieu dans les clubs respectifs des joueurs ou via un support en ligne.

« Cette interview, et le Port Adelaide Football Club l’ont confirmé ce soir, est en violation des protocoles COVID-19 », a déclaré la chroniqueuse de l’AFL, Caroline Wilson. Footy Classified.

On ne sait pas quelles seront les sanctions de l’AFL pour les vins et Port Adélaïde pour son interview (Getty)

« Chaque joueur est informé que si vous allez à une interview, Ollie Wines a un accord parallèle avec Channel Seven, cela doit être au club ou via une forme de médias sociaux. Cela a été rompu. »

« Port Adélaïde n’est pas content, ils étaient au courant de l’interview (mais) ils ne savaient pas que cela allait se passer chez Ollie Wines. »

On ignore encore quelles seront les conséquences de la rupture des protocoles COVID-19 de l’AFL pour Vins et Port Adélaïde.

La controverse entourant Wines survient après un incident similaire où la star de la LNR, Benji Marshall, a été renvoyée chez elle après avoir approché la journaliste de Seven News Michelle Bishop et échangé un câlin amical et un baiser sur la joue.