Offres Newegg Black Friday: à quoi s’attendre et quand

Vous avez peut-être remarqué qu’une certaine fête approche et avec elle un certain événement shopping. On le sait, les signes sont très subtils, alors on va vous donner un indice: c’est le Black Friday! Mais alors que la journée elle-même est dans environ un mois, les offres commencent tôt cette année. Presque tous les grands détaillants transforment tout le mois de novembre en un événement commercial riche en rabais.

Newegg ne fait pas exception. Le site se prépare à démarrer les offres du Black Friday dans quelques jours. L’un des plus grands soucis que les gens ont avec l’achat de technologie avant le Black Friday est que le produit qu’ils ont acheté pourrait être encore moins cher le jour même et qu’ils manqueront d’économiser encore plus d’argent. Eh bien, vous n’aurez pas ce problème si vous magasinez chez Newegg.

La société présente sa toute première protection des prix Black Friday. Cela signifie que si vous achetez quelque chose à prix réduit sur Newegg avant le 22 novembre, et que son prix baisse encore plus bas par la suite jusqu’à la fin du mois de novembre, Newegg vous remboursera automatiquement la différence de prix. Pas besoin de vérifier ou de demander le remboursement vous-même.

Donc, si vous voyez un accord qui vous semble bon, vous pouvez le faire sans craindre de remords plus tard. En parlant d’offres, Newegg a séparé le mois de novembre en différentes parties, voici ce qu’il faut rechercher …