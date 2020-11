Obtenez jusqu’à 750 $ de rabais sur un téléphone de la série Galaxy S20 5G ou Galaxy Note20 5G chez Best Buy

Cette histoire est sponsorisée par Best Buy. Les opinions de PhoneArena dans cet article n’ont en aucun cas été affectées!

Le Black Friday est devenu le Black November et tout le monde semble jeter son chapeau dans le ring. Best Buy est également en hausse avec son offre sur les meilleurs téléphones de Samsung – le Série Galaxy S20 5G et Série Galaxy Note 20 5G.

Désormais, vous pouvez échanger votre ancien appareil et obtenir l’un desdits téléphones sous contrat avec un opérateur pour un rabais allant jusqu’à 750 $, avec une activation et un échange qualifiés. Cela inclut n’importe quel téléphone – du moins cher Galaxy S20 FE 5G au monstre Galaxy Note 20 Ultra 5G.

La série Galaxy S20 5G se compose de 4 appareils. Tous ont le même processeur et de superbes écrans de 120 Hz. Ils diffèrent par la taille, les caméras et la construction:

Galaxy S20 FE 5G: un dos en plastique, un écran plat (pas de côtés incurvés) et un appareil photo légèrement rétrogradé, mais à partir de 699 $

Galaxy S20 5G: le produit phare grand public, des matériaux et des appareils photo haut de gamme, à partir de 999 $

Galaxy S20 + 5G: le produit phare grand public, avec un écran plus grand, commence à 1199 $

Galaxy S20 Ultra 5G: le plus grand de tous, avec un appareil photo spécial zoom 100x, commence à 1399 $

La série Galaxy Note 20 5G se compose de deux téléphones avec le même processeur, mais des rythmes légèrement différents: