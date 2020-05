Nous laisserons cette discussion à Rockstar

Take-Two Interactive, la société mère de Rockstar Games, a révélé qu’elle prévoyait de sortir 93 titres au cours des cinq prochaines années.

Lors d’une conférence téléphonique avec les investisseurs cette semaine, le président Karl Slatoff a déclaré que 63 des 93 titres seront des «expériences de jeu de base». Sur ces 63, 15 titres seront des «extensions de plate-forme» de titres existants, 17 seront des jeux de type «mid-core ou arcade» et 13 seront des jeux occasionnels. Dans l’ensemble, 47 des 93 titres proviennent de franchises existantes et 46 sont de nouveaux IP.

Lorsqu’un investisseur a demandé si Grand Theft Auto est inclus dans la ventilation susmentionnée, le PDG Strauss Zelnick a déclaré que Take-Two ne faisait pas de telles annonces lors des appels de résultats et laisserait cette partie à Rockstar.

Take-Two a connu une augmentation de 49% des dépenses numériques d’une année sur l’autre pendant les blocages du COVID-19, pour un montant record de 729 millions de dollars. Cependant, la société ne célèbre pas cette étape.

« C’est une chose terrible de se tapoter le dos face à la tragédie », a déclaré Zelnick à Games Industry. « Ce n’est pas ce que nous ressentons. Nous pensons que fournir un excellent divertissement à domicile est un service dans des moments comme celui-ci. »

Zelnick estime que le passage au numérique sera accéléré par la pandémie, mais il ne s’attend ni ne souhaite que les produits physiques disparaissent.

« Je pense, cependant, que vous allez voir que cela représente un peu un changement radical, et que vous verrez de plus en plus d’intérêt sur le divertissement interactif même si cela se termine », a-t-il poursuivi.

Nous mettrons à jour nos lecteurs lorsque nous aurons plus d’informations sur les prochains titres de Take-Two. Rassurez-vous, un nouveau GTA arrive; ce n’est qu’une question de quand.

[Source: Seeking Alpha]