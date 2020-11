Notre premier regard sur Microsoft Word pour ordinateur de bureau avec un nouveau thème sombre

in

Windows 10 est livré avec un thème sombre intégré, mais certaines applications Microsoft majeures n’ont pas encore acquis une véritable apparence sombre. Microsoft Word pour Windows 10 est maintenant le dernier à déployer un thème sombre et il suit également les préférences de thème intégrées du système d’exploitation.

Pendant des années, Microsoft Word a vécu quelque part entre le thème coloré, clair et sombre sur Windows 10 et d’autres plates-formes. Les boutons, les éléments de menu du ruban, la recherche et le volet Paramètres de MS Word ont toujours été assez sombres si vous utilisez le mode sombre, mais maintenant une version sombre appropriée de Word sera bientôt disponible sur Windows 10.

Comme d’autres applications propriétaires, Microsoft Word passe maintenant à un thème sombre plus sombre et il a l’air beaucoup mieux.

Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran ci-dessus, le nouveau mode sombre s’applique désormais à toutes les zones, y compris la zone de document (section vide d’un mot où vous tapez des mots) et la zone de recherche.

Ce nouveau look sera plus facile pour vos yeux et fera également ressortir les éléments de menu et les étagères.

Notez que vous pouvez toujours basculer entre Coloré, Gris foncé, Blanc classique et le thème Noir amélioré dans Paramètres.

Pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez modifier le thème des applications Office en suivant ces étapes:

Ouvrez Word, Excel ou tout autre programme Office.

Ouvrez le menu Fichier.

Appuyez sur l’option «Compte».

Vous pouvez sélectionner le thème de votre choix dans le menu déroulant « Thème Office ».

Le nouveau thème sombre, qui s’applique désormais partout, en est actuellement aux premiers jours de développement et il commencera à être déployé pour tout le monde plus tard cette année ou au début de l’année prochaine, mais vous pouvez l’obtenir maintenant en rejoignant le programme Office Insider.

Le thème noir mis à jour sera mis à la disposition des utilisateurs avec des abonnements Office 2016 et Office 365.

Il convient également de noter que Microsoft travaille sur une autre mise à jour de la suite Office pour Windows 10 qui permettra la prise en charge d’un nouveau volet Éditeur dans Microsoft Word, du visualiseur de données dans Excel, etc.

