Noël de la famille de la reine Elizabeth haché

La réunion de Noël de la famille de la reine Elizabeth devrait être annulée pour la première fois en 33 ans, car elle et le prince Philip prévoient de rester isolés ensemble au château de Windsor en raison de la pandémie de Covid-19.

La monarque de 94 ans et son mari de 99 ans, le prince Philip, hébergent généralement leur famille pour la saison des fêtes dans leur domaine de Sandringham, mais le couple envisage de passer un Noël tranquille ensemble au château de Windsor en raison du Covid- 19 pandémie.

Une source a déclaré au journal The Sun: « On nous a dit de ne pas les attendre pour Noël. »

L’une des raisons de la décision de ne pas se rendre à Sandringham est que le personnel refuserait de se mettre en quarantaine loin de ses propres proches pendant la saison des fêtes.

Un autre initié a déclaré: « Rien n’a été résolu car le personnel refuse toujours de mettre en quarantaine leurs familles.

«Il semble donc presque certain qu’ils ne peuvent pas passer Noël dans la grande maison de Sandringham.

«Il est bien sûr possible d’en organiser un plus petit pour Philip et la reine au chalet Wood Farm.

« Mais déplacer la reine et le duc à Windsor, où ils savent que la bulle fonctionne, facilite la planification de rester là-bas pour Noël. »

Cependant, aucun plan officiel n’a encore été fait pour Noël, un porte-parole du palais de Buckingham expliquant: « Aucune décision finale n’a été prise pour Noël ».

