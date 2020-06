No Time To Die se déplace de 5 jours plus 4 nouvelles images

Warner Bros.et Legendary ont décidé de terminer la semaine de travail sur une grande note hier, mais en décalant tout un tas de leurs dates de sortie pour les films à venir. Certains des mouvements étaient surprenants et d’autres non, mais un de ceux qui ne l’étaient pas Godzilla Vs. Kong. C’est un film qui a déjà été retardé avant que COVID-19 ne remette tout en place et nous n’en avons presque rien entendu depuis qu’il a été reporté au mois de novembre de cette année. Hier, Legendary a annoncé que le film quitterait sa date de sortie le 20 novembre et prendrait la nouvelle date de sortie du 21 mai 2021, à partir de The Matrix 4. MGM a sauté pour accrocher cette date et a déplacé la date de sortie de Pas le temps de mourir cinq jours aux États-Unis du 25 au 20 novembre aux États-Unis, comme ils l’ont annoncé sur leur compte Twitter officiel. Le film devrait encore ouvrir le 12 novembre au Royaume-Uni.

Le retour de vieux amis dans NO TIME TO DIE. Dans les cinémas 12 novembre UK, 20 novembre US. pic.twitter.com/GkXugGEAba – James Bond (@ 007) 13 juin 2020

Le tweet qui partageait le nouveau avait également quatre nouvelles images du film, y compris de bons regards, le casting de soutien toujours sous-utilisé dans ces films. Alors que les films Bond ont toujours été un homme contre le monde, le Daniel Craig era a vraiment rempli son casting de soutien avec de grands acteurs qui n’ont pas beaucoup à faire. Peut-être qu’ils auront une chance de briller un peu plus Pas le temps de mourir.

Nous commençons à voir les impacts à long terme de COVID-19 sur l’industrie en tant que films en production dont la date de sortie a été décalée. Nous devons également nous demander à quoi ressemblera la saison d’automne des films cette année. Les experts s’attendent à ce que nous ayons le Round 2, et peut-être même un Round 3, de COVID-19, et il y a de fortes chances que le virus frappe fort à l’automne. Qu’arrivera-t-il à tous les films d’automne et de début d’hiver si le virus arrête tout à nouveau? Nous devrons voir comment cet été se déroule alors que les cinémas commencent à s’ouvrir et comment les premiers films sortent au box-office.

Pas le temps de mourir, réalisé par Cary Joji Fukunaga, étoiles Daniel Craig, Rami Malek, Ralph Fiennes, Lea Seydoux, Naomie Harris, Ben Whishaw, Rory Kinnear, Jeffrey Wright, Dali Benssalah, Billy Magnussen, Ana De Armas, David Dencik, et Lashana Lynch. Il devrait être publié le 12 novembre 2020 au Royaume-Uni et le 20 novembre 2020 aux États-Unis.

Vous avez aimé cet article? Partagez-le!