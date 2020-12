Nextdoor peut rassembler les communautés – mais la criminalité et les abus peuvent également se développer dans les groupes de quartier en ligne

Lorsque Pip le chat a récemment disparu dans la banlieue de Londres, c’est l’aide cruciale d’une application – et de quelques compétences surnaturelles – qui l’a trouvé.Le propriétaire de Pip avait demandé de l’aide à ses voisins sur le réseau social Nextdoor, et parmi leurs recommandations figuraient pour essayer le «service psychique de localisation d’animaux» de Becky Willoughby. D’une manière ou d’une autre, cela a fonctionné. Remerciant ses nouveaux amis, la femme a écrit comment Willoughby «m’a conduit à la maison où il se trouvait au-dessus de la porte d’entrée», ajoutant: «Cela a été stressant mais ça a été formidable d’en savoir plus sur mes voisins.» analyse «De Milan à Copenhague en passant par Londres, les animaux de compagnie sont omniprésents sur l’application», déclare Nick Lisher, qui dirige Nextdoor au Royaume-Uni. La plate-forme, qui a été lancée en Amérique en 2011, est similaire à Facebook, mais se concentre sur la connexion des personnes qui vivent à proximité, leur permettant de faire n’importe quoi, de recommander un plombier au partage d’une pétition contre un nouveau système à sens unique dans les villes locales. être extrêmement utile. Mais, tout comme sur Facebook, les discussions innocentes peuvent dégénérer en rangées. Bien sûr, aimer son prochain est un défi depuis des siècles. Des rangées sur tout, des buddleias de 25 pieds aux tentatives d’incendie criminel, ont été au centre des articles de journaux, des feuilletons et des séries télévisées à la mode comme The Nightmare Neighbor Next Door de Channel 5.Donner à ces conflits réels un nouvel endroit pour Développer et se développer en ligne signifie que les modérateurs de Nextdoor ont du pain sur la planche.Nick Lisher, qui dirige Nextdoor au Royaume-Uni (Photo: Tim Whitby / Nextdoor) Les bons voisins se font de bons amis Pendant la pandémie, cependant, les groupes communautaires en ligne – sur Whatsapp et par e-mail comme ainsi que la plateforme de Lisher – sont devenues importantes pour de nombreuses personnes. L’utilisation de Nextdoor a bondi de 80% au pic du coronavirus, et il y avait 15 fois plus de groupes sur l’application dans les jours qui ont suivi la pandémie, les gens discutant de la façon de s’entraider et de soutenir les entreprises locales. dans le Hertfordshire, dit que le groupe local de sa grand-mère à Nottingham a été «une bouée de sauvetage, car les voisins l’ont bien gardée en lock-out». Le mois dernier, un soignant a écrit sur Nextdoor qu’Harry, l’homme dont elle s’occupe, était sur le point de tourner 100 et se sentait déprimé d’être coincé à l’intérieur dans le Surrey verrouillé. Le message disait: «Il n’est pas en très bonne santé, déprimé, il va être coincé et seul. Je ne peux pas aller au pub! Pas content de Boris! Vous vous demandez si quelqu’un enverrait une carte pour lui montrer ce que les médias sociaux peuvent faire! Et rendez-le spécial. Je suis tellement désolé pour lui, un vétéran de la guerre, l’une des personnes les plus humbles, intelligentes et courageuses que j’aie jamais rencontrées. »Quand Harry s’est réveillé le jour de son 100e anniversaire, il avait plus de 160 cartes – plus des gâteaux – de voisins , l’école locale, un poste de police voisin et le club de football qu’il soutient depuis son plus jeune âge, Millwall. Harry a dit qu’il était «abasourdi» .Nextdoor a été utilisé pendant la pandémie de Covid-19 pour aider les personnes qui s’auto-isolent (Photo: ERIC BARADAT / AFP / Getty) Crime et punition Certaines personnes utilisent des groupes et des réseaux locaux pour aider à empêcher les autres de devenir victimes d’escroqueries dont ils sont tombés amoureux. Mais une enquête de Buzzfeed aux États-Unis l’année dernière a montré comment Nextdoor peut elle-même devenir une «boîte de Pétri pour la criminalité de bas niveau» – des personnes prétendant sur l’application être des constructeurs avant de disparaître avec les dépôts des clients, à une femme qui a volé l’identité de une utilisatrice qui était nounou pour duper plusieurs familles. Des actes de solidarité bien intentionnés peuvent risquer de devenir incontrôlables et hors de proportion. Prenez la personne qui a annoncé qu’elle boycotterait un restaurant local après l’avoir vue traiter un livreur de manière «absolument dégoûtante». Cela a provoqué des messages indignés d’autres habitants. «Nous n’achèterons plus d’ici!» dit un. «Frappons-les là où ça fait mal!» Un compte rendu subjectif pourrait conduire une entreprise à être mise sur liste noire par les clients du jour au lendemain sans qu’ils ne sachent jamais comment ni pourquoi. En ce sens, Nextdoor est une combinaison hyper-locale de surveillance des consommateurs et de surveillance de quartier. Alors qu’avant, vous auriez pu avoir un voisin amical à surveiller s’ils repéraient quelqu’un de suspect devant votre porte pendant que vous êtes en vacances, Nextdoor peut être comme avoir des dizaines de voisins aux yeux de faucon, pour le meilleur ou pour le pire. qui vit dans l’Oxfordshire, a été alerté par un mystérieux camion-benne à fumier qui «déversait d’énormes monticules de merde de cheval dans les jardins devant une route très riche de la région». Plusieurs semaines plus tard, des avertissements ont été diffusés concernant «un vendeur de poisson en porte-à-porte qui profitait de l’occasion pour enquêter sur les maisons des gens». La police a également commencé à utiliser l’application, publiant des informations sur les tendances de la criminalité et demandant des conseils locaux sur ce qu’elle devrait se concentrer sur. Mais cela peut aussi encourager la vigilance qui peut aller de l’intrusif au potentiellement destructeur de vies.Sarah, qui vit dans le sud de Londres, a été choquée quand elle a vu quelqu’un partager une vidéo de sa caméra de sécurité à domicile dire aux voisins de se méfier d’un homme qui a appelé. à la porte, ouvrit la boîte aux lettres avec une cuillère en bois et s’en alla rapidement. «Il était parfaitement clair quand vous l’avez vu que le pauvre innocent livrait des tracts. Vous pouviez même le voir tendre la main dans sa poche pour le suivant, et la cuillère en bois était pour que les boîtes aux lettres ne lui «mordent» pas la main. Maintenant, son visage a été plâtré sur Nextdoor. Libelle, sûrement? Faits saillants: Nextdoor Nextdoor a été fondé en 2008 à San Francisco. En mai 2019, l’application était évaluée à 2,1 milliards de dollars (1,6 milliard de livres sterling). Sarah Friar, PDG de Nextdoor.com Inc (Photo: Patrick T Fallon / Bloomberg / Getty) Nextdoor est arrivée en Grande-Bretagne en 2017 après avoir acquis le service de réseau social local britannique Streetlife dans le cadre d’un contrat de plusieurs millions de livres. La société gagne de l’argent grâce aux publicités et aux collaborations avec des entreprises locales qui sponsorisent des fils de discussion et proposent des coupons. L’application compte 260 000 quartiers dans 11 pays et aurait plus de 10 millions d’utilisateurs enregistrés. Connaître seulement six voisins réduit la probabilité de se sentir seul et est lié à la réduction de la dépression, de l’anxiété sociale et des problèmes financiers, selon une étude de l’Université de Manchester et d’universitaires du monde entier travaillant avec Nextdoor. Traitement injuste Dans le livre de Jon Ronson, So You’ve Been Publicly Shamed, le journaliste parle à des personnes dont le monde a été ruiné par des chasses aux sorcières en ligne comme celle-ci. «Avec les médias sociaux», écrit-il, «nous avons créé une scène pour un drame artificiel constant. Chaque jour, une nouvelle personne apparaît comme un héros magnifique ou un méchant écœurant. »De nombreuses personnes sont traquées par des inconnus sur les réseaux sociaux, mais à quoi cela doit-il ressembler pour obtenir ce type de traitement de la part des gens sur votre propre route? Un utilisateur de Nextdoor à Oakham , East Midlands, raconte comment, le mois dernier, quelqu’un a alerté sa rue sur un «étranger» arpentant «curieusement» la route. Il s’est avéré que cette personne vivait dans la rue depuis 20 ans et faisait les cent pas après une journée spectaculairement stressante.Une autre utilisatrice parle de son inquiétude lorsqu’une photo d’une femme, qui semblait avoir de graves problèmes de santé mentale, a été publiée sur le – et dans un autre quartier, des photos d’un couple ayant des relations sexuelles dans une voiture ont été publiées.Problèmes de racismeDans certaines régions des États-Unis, l’application a été accusée de devenir un foyer de stéréotypes raciaux, avec des affirmations d’utilisateurs rapportant «douteux» ou des Noirs «sommaires» sans aucune raison de soupçonner un acte répréhensible. Selon ses directives communautaires, Nextdoor interdit la discrimination et les discours de haine sur sa plateforme. Mais à la suite de plaintes concernant le profilage racial, l’application a interrompu une fonctionnalité qui permettait aux utilisateurs de transmettre leurs messages sur la criminalité et la sécurité à la police.Ajani *, un utilisateur de Nextdoor à Northampton, a récemment vu un message demandant si quelqu’un avait vu « le noir suspect homme souvent vu dans ce domaine ». Il s’est avéré qu’il était simplement un nouveau résident.Lorsque le racisme est pernicieux et omniprésent dans la vie réelle, c’est un problème inévitable pour les communautés en ligne – alors que peut-on faire? Sur la version britannique, les utilisateurs de Nextdoor ne peuvent désormais mentionner que celui de quelqu’un l’appartenance ethnique lorsqu’ils les signalent s’ils détaillent également deux autres choses à leur sujet – et selon Lisher: «Nous devons faire plus de modération que certaines autres plates-formes.» Trop d’informations? Bien qu’il puisse être utile pour les communautés de partager des informations, cela nous inquiètent-ils davantage, ou inutilement, des problèmes qui ont toujours existé ou qui échappent à notre contrôle? «Nous vivions dans une heureuse ignorance de la criminalité dans le quartier», dit un Londonien, «mais maintenant, chaque incident est marqué par un ‘Neighbours, méfiez-vous!’ Publier. Certains sont des cambriolages, qui sont déprimants et pas particulièrement utiles. »Peter, un utilisateur intermittent de Nextdoor, déclare:« La police locale fait rapport au moins une fois par semaine sur la criminalité locale (le vol de convertisseur catalytique semble être le problème en ce moment) – I Je ne sais pas à quel point c’est rassurant. »Zara vit à Manchester. Elle a supprimé Nextdoor après avoir reçu une notification à minuit de quelqu’un disant qu’il pensait avoir vu quelqu’un regarder par sa fenêtre. C’était le genre d’informations locales dont elle pourrait se passer si elle voulait dormir à nouveau. Beaucoup d’entre nous sont attirés par les histoires de crime, il n’est donc pas étonnant que les sujets des dernières rafles d’e-mails Nextdoor dans une région du nord de Londres soient «Imitateur de lecteur de compteur a coupé les fils de nos lumières de sécurité »,« Je suis retourné du jour au lendemain pour voler mon vélo »,« Une vieille femme frappant des gens sur la vieille promenade du parc »,« Des armes balaient »,« Des arcs de couteau ». Passez trop de temps à lire sur les cambriolages et les escrocs à proximité, et vous pourriez avoir l’impression d’en savoir trop.Les avantages positifs Cependant, il y a aussi beaucoup d’espoir dans l’effusion de philanthropie des voisins qui se connectent dans les plus petits villages et les plus grandes villes. Edimbourg, Alistair Watson a utilisé ses deux imprimantes 3D pour commencer à imprimer des écrans faciaux de protection pour les agents de santé de première ligne. Il avait dû fermer son entreprise, n’avait aucun revenu et avait congédié son personnel, alors il a demandé via Nextdoor si quelqu’un pouvait donner un rouleau de filament pour l’aider à fabriquer les boucliers. En fin de compte, lui et ses bénévoles ont pu envoyer plus de 1500 écrans faciaux à des organismes de bienfaisance, des maisons de soins et des hôpitaux à travers l’Écosse.Lorsque le verrouillage a commencé, il y a eu une augmentation de 382% du nombre d’utilisateurs de l’application qui parlaient de s’entraider. alors que certains médias se concentrent sur notre division, nous avons plus en commun que nous ne le pensons. «Nous aurions peut-être voté différemment lors du référendum européen, mais nous sommes susceptibles de convenir que nous devons améliorer l’école locale.» Et peut-être qu’un autre rôle important que joue l’application est trop facilement oublié: comment elle peut divertir les gens. dit que c’était un moment fort de sa semaine quand elle a lu ce post d’un voisin: «À la dame dans la Ford Focus noire dans la rue principale qui m’a donné le doigt quand je lui ai sonné la cloche de mon vélo – votre sac à main était sur le toit de votre voiture. Karma n’a pas de date limite. »* Le nom a changé à la demande de l’interviewé