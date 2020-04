Never Have I Ever Saison 2: Date de sortie, distribution et autres détails que tous les fans doivent connaître concernant la série

– Publicité –



Never Have I Ever Season 2 Date de sortie annoncée. Il s’agit d’une célèbre série dramatique pour adolescents américains qui a présenté sa première saison le 27e Avril plus tôt cette année sur Netflix et est déjà l’une des séries dramatiques populaires de Netflix.

Ce spectacle a déjà conquis le cœur des fans et après avoir vu la saison incroyable, les fans ont déjà commencé à se demander s’ils recevront une autre saison de ce drame adolescent passionnant. Donc, ici, nous allons en discuter uniquement.

Quelle sera l’intrigue de la saison 2 de Never Have I Ever?

On ne peut pas prédire que nous aurons une autre saison de Never Have I Ever ou non, car la série a lancé sa toute première saison plus tôt cette année. Il n’y a aucune annonce officielle faite par les fabricants concernant la prochaine saison, mais il y a une énorme possibilité que la série arrive avec la saison 2 car elle a été aimée par les fans et a été très appréciée par les critiques. Donc, nous pouvons à peu près supposer que toute information relative à la saison 2 peut être faite pendant la fin mai ou juin de cette année.

Comme la dernière saison s’est terminée sur une note très excitante, nous pouvons nous attendre à ce que les fans puissent voir la relation entre Devi, Paxton et Ben. Voyons donc qui sera choisi par Devi entre Paxton et Ben. De plus, il semble que la saison prochaine sera plus axée sur Devi, ce qui pourrait montrer sa relation entre sa mère, son père et d’autres personnes qui font partie de sa vie. La saison prochaine sera intéressante.

Qui est dans le casting de Never Have I Ever Season 2?

À partir de maintenant, la saison 2 aura le même casting que lors de la première saison, les membres du casting étaient: Maitreyi Ramakrishnan comme Devi Vishwakuma, Richa Moorjani comme Kamala: le cousin de Devi, Jaren Lewison comme Ben Gross, Darren Barnet comme Paxton Hall- Yoshida, John McEnroe comme Self, Poorna Jagannathan comme Dr Nalini Vishwakumar.

La bande-annonce de la saison 2 n’est pas encore annoncée, nous devons donc l’attendre, d’ici là, vous pouvez parcourir la bande-annonce de la saison 1.

Quand la saison 2 de Never Have I Ever sera-t-elle publiée?

Nous n’avons pas de date officielle quant à la date de sortie de la série. Il peut être publié en février 2021 ou peut-être en avril de l’année prochaine, car la saison 1 de l’émission est également publiée au mois d’avril. Nous pouvons simplement attendre que toute mise à jour officielle arrive, jusqu’à ce moment-là, vous pouvez aller regarder la saison 1 qui est sortie il y a quelques jours et est en streaming sur Netflix.

