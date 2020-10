Netflix augmente les prix aux États-Unis dans un contexte de concurrence féroce

Presque tous les services de streaming ont augmenté les prix cette année, donc une hausse de prix devait également toucher les clients de Netflix. Certes, l’augmentation de prix ne s’applique qu’aux États-Unis, pour le moment, il est probablement prudent de supposer que tout le monde devra payer plus pour Netflix en 2021.

Ainsi, à partir d’aujourd’hui, Netflix a annoncé de nouveaux prix pour les abonnés américains à presque tous les niveaux. Le seul plan qui reste inchangé est le niveau de base qui coûte 9 $ par mois et vous permet de diffuser à une résolution allant jusqu’à 480p sur un seul appareil.

En ce qui concerne les autres plans, Netflix a confirmé qu’il augmentera le plan standard de 13 $ à 14 $, tandis que le niveau premium coûtera 18 $ (augmentation de 2 $) à l’avenir. Les changements de prix ont déjà été mis en œuvre pour les nouveaux clients tandis que les abonnés existants devraient voir les nouveaux prix au cours des prochaines semaines.

Au cas où vous vous demandez pourquoi l’augmentation des prix, a déclaré un porte-parole de Netflix Le point de savoir que l’entreprise met constamment à jour les prix « afin que nous puissions continuer à offrir plus de variété d’émissions de télévision et de films. » Ils ont poursuivi en disant que Netflix « offre une gamme de plans afin que les gens puissent choisir le prix qui convient le mieux à leur budget. »

Alors que la concurrence aux États-Unis devient féroce, Netflix a besoin de plus d’argent pour investir dans des productions télévisées plus grandes et de meilleure qualité. Et qui va payer ces productions sinon les clients.