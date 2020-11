Nathan Lyon vise le cap des 500 guichets d’essai

Le spinner de test Nathan Lyon a donné une forte indication sur son intention de jouer dans un avenir prévisible, indiquant qu’il lorgne sur le cap des 500 tests.

Lyon, qui fête ses 33 ans aujourd’hui, est susceptible de devenir le 13e Australien à disputer 100 matchs de test plus tard cet été, et siège actuellement sur 390 guichets de test. Seuls Shane Warne (708) et Glenn McGrath (563) ont pris plus de guichets pour l’Australie.

Le hors-spinner est incontesté en tant que principal spinner australien, l’ancien capitaine Mark Taylor admettant récemment que l’absence évidente d’un successeur à long terme à Lyon était une préoccupation. Mitchell Swepson a été choisi dans l’équipe australienne pour affronter l’Inde, mais n’a pas encore disputé de match de test, bien que 18 guichets lors de ses deux derniers matchs de Sheffield Shield soient un signe qu’il a fait un grand bond en avant.

Mais les craintes d’un vide de spin-bowling si Lyon décide de donner le match ont été atténuées, le vétéran des 96 tests laissant entendre qu’il tient à continuer à jouer.

« Je sens toujours que je vais mieux et je sens toujours que j’ai beaucoup de cricket à offrir à Cricket Australia », a-t-il déclaré à News Corp.

« Certainement 500 (guichets) et au-delà sont sur mon radar. »

Swepson a 27 ans, un âge où les filateurs prennent traditionnellement tout leur sens, et Lyon a exhorté à la patience avec le fileur de jambe, ainsi qu’avec les autres jeunes filateurs du pays, dont Lloyd Pope, 20 ans.

« Je pense que c’est un métier que nous ne pouvons pas nous permettre de précipiter certaines personnes. C’est un métier que vous apprenez et vous continuez à apprendre et vous vous améliorez avec l’âge », a-t-il déclaré.

L’Australien n’a pas joué de test depuis janvier, le COVID-19 forçant l’abandon de la tournée au Bangladesh en hiver.

Une telle mise à pied est presque inouïe à l’ère moderne et survient après une 2019 bien remplie qui comprenait à la fois la Coupe du monde et les Ashes en dehors de l’été australien.

Nathan Lyon fait appel pour un guichet lors du troisième Test contre la Nouvelle-Zélande au SCG. (Getty)

Mais Lyon a salué la rupture forcée du cricket.

« Cela a probablement motivé mon amour pour le jeu », a déclaré Lyon.

«Sans pouvoir jouer au jeu que vous aimez tant et ne pas pouvoir jouer régulièrement, cela a motivé ma passion de sortir et cette soif de bien performer à nouveau.

« Le plus que j’ai manqué, c’est cette pression qui accompagne le test de cricket. Il manque cette adrénaline. »