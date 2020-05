Money Heist Saison 5: L’acteur fait allusion à un potentiel spin off

COMPTOIRS ET COMPAGNIES Moulin à Poivre 5 Saisons - 45g - Comptoirs et Compagnies

Le Piper Longum ou Poivre long a été découvert sur les contreforts de l'Himalaya où il pousse à l'état sauvage. Cultivé pour sa saveur particulière et son arôme très parfumé évoquant la cannelle, la coriandre, il se marie à merveille le Poivre Vert, plus fruité que fort, le Poivre Blanc, le plus piquant, le