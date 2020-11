«  Mon mari est atteint de démence et m’aurait peut-être oublié au moment où je pourrai le revoir  »

Une femme de 80 ans qui a été interdite de rendre visite à son mari à l’hôpital en raison des dernières restrictions de verrouillage craint qu’il l’ait oubliée au moment où elle pourra revenir en raison de sa démence et de la détérioration de sa santé. à travers «une année d’enfer» après que Terry, également âgé de 80 ans, ait emménagé dans une maison de retraite en février car elle ne pouvait plus s’occuper de lui seule à la maison du couple à Poole, dans le Dorset. Elle n’a pas pu rendre visite à son mari pendant trois mois lors du premier verrouillage pendant lequel le couple a été limité à une conversation Skype de 15 minutes par semaine, que M. Taroni a eu du mal à suivre. en septembre, après qu’un membre du personnel ait été testé positif au Covid-19, les visites ont été à nouveau interdites. La santé de M. Taroni s’est détériorée, il est devenu de plus en plus agité et a été sectionné le mois dernier en vertu de la loi sur la santé mentale et transféré à l’hôpital voisin d’Alderney. Mais cela signifiait que Mme Taroni pouvait enfin rendre visite à son mari. Elle m’a dit: «J’étais allé le voir 22 jours au trot, ce qui signifiait 22 heures ensemble où nous pourrions nous câliner. C’était charmant. Mais lorsque le dernier verrouillage est arrivé à l’hôpital, j’ai appelé pour me dire que je ne pouvais pas entrer.Terry et Pat Taroni le jour de leur mariage en novembre 1998. (Photo: Pat Taroni) «Nous nous entendions brillamment, mais je n’ai pas vu depuis mercredi dernier. Maintenant, je me dis « va-t-il se souvenir de moi maintenant? » quand je reviens enfin. Terry a fait une chute à Aurigny et a dû se rendre à l’hôpital de Poole pour une radiographie, mais ils l’ont envoyé avec un membre du personnel en taxi. Alors s’il est autorisé à prendre un taxi, pourquoi est-ce que je ne peux pas aller le voir? «Je ne sais pas ce qui peut arriver d’autre, c’est horrible. J’étais en larmes au téléphone à l’hôpital pour les implorer de me laisser entrer et voir Terry, mais ils ont dit qu’ils ne pouvaient pas. C’est un cauchemar. »Une déclaration sur le site Web de l’hôpital indique que les visites ne sont plus autorisées« conformément aux nouvelles restrictions gouvernementales visant à limiter la propagation du Covid-19 ». Les seules exemptions qui s’appliquent sont pour les personnes rendant visite à leur enfant ou celles qui souhaitent passer du temps avec un être cher en fin de vie.Mme Taroni a déclaré que les appels vidéo ne sont plus viables en raison de l’état de son mari. «Tout ce que je veux savoir, c’est quand je pourrai retourner voir Terry», a-t-elle déclaré. Un porte-parole du Dorset Healthcare University NHS Trust, qui gère l’hôpital, a déclaré: «Ne pas pouvoir rendre visite à un être cher à l’hôpital est bouleversant et incroyablement difficile. La décision de restreindre les visites n’est pas prise à la légère et est conforme aux directives nationales du NHS. Il s’agit d’une action parmi une série de mesures que toutes les organisations du NHS prennent pour aider à réduire la propagation de Covid-19 et à protéger les personnes vulnérables. Il y a quelques exceptions, comme les visites à des personnes en fin de vie ou à un enfant. «Nous proposons un service de visite virtuelle comme moyen alternatif pour les patients de rester en contact avec leurs proches ou amis via un appel vidéo. Nous encourageons également les familles et les soignants à rester en contact avec le personnel de la paroisse. Les dispositions relatives aux visites sont fréquemment revues à l’échelle nationale et locale. »Pat veut simplement savoir quand elle pourra à nouveau rendre visite à son mari. Photo: Étude de cas du foyer de soins Pat Taroni Image fournie par la famille à l’écrivain Paul Gallagher Des milliers de familles à travers le pays sont toujours empêchées de rendre visite à leurs amis et à leur famille dans les maisons de soins et les hôpitaux en raison des restrictions gouvernementales, ce qui, selon les militants, est particulièrement cruel quand il s’agit aux personnes atteintes de démence. Une nouvelle directive publiée la semaine dernière informant les foyers de soins des mesures à prendre pour assurer des «visites sûres» lors du deuxième verrouillage en Angleterre a été critiquée par des organisations caritatives qui ont déclaré que cela avait aggravé la situation. interdire les visites mais des protections doivent être mises en place, telles que des écrans allant du sol au plafond et des modules de visite. Les «visites de fenêtres» sont également une suggestion, tout comme les réunions à l’extérieur dans des zones accessibles sans que personne ne passe par un bâtiment commun, malgré les températures froides. Lire la suite Ancienne infirmière arrêtée et contenue pour avoir tenté de sortir une mère de 97 ans de la maison de soins. La Société Alzheimer a attaqué les directives, affirmant que les «écrans de style prison» proposés par le gouvernement étaient «franchement ridicules». Les orientations ont été rédigées pour aider à «trouver le bon équilibre» entre les avantages des visites, qui incluent le bien-être des résidents, et le risque que des personnes attrapent un coronavirus. L’organisme de bienfaisance a déclaré: «Cette tentative de protéger les gens les tuera.» Les chiffres officiels suggèrent qu’il y a eu des milliers de décès supplémentaires liés à la démence depuis le début du verrouillage, la majorité dans les maisons de soins. Les militants affirment que le bien-être physique et mental des 411 000 résidents des foyers de soins du Royaume-Uni continuera de se détériorer sans un soutien émotionnel vital.

Bouillotte Ethnical Life Unique Moments 1L La bouillotte Ethnical Life Unique Moments , dotée d'une jolie et douce housse, est l'alliée de vos soirées hivernales. Elle permet de réchauffer le corps, les mains, les pieds froids... Elle peut également être très utile pour apaiser les maux de ventre.

Elixirs & Co Brume de Bien-Être Enfants 100ml La Brume de Bien-Être Enfants est un parfum d'ambiance spécialement conçu pour les enfants énervés ou tristes et les aider à retrouver calme et gaieté tout en les détendant lors de moment d'agitations ou de colères. Cette brume peut être utilisée à n'importe quel moment de la journée et à n'importe quel

Clementoni Robot connecté CLEMENTONI Doc mon robot Avec ce robot, votre enfant apprendra à programmer des commandes. Doc est le tout premier jeu qui initie les enfants à la robotique éducative de façon amusante : il peut être programmé pour se promener librement ou pour suivre des itinéraires préétablis sur les cartes de jeu. L'enfant doit alors emmener le

Mon Petit Coin Vert Pressoir à pot de papier Cet outil est un must have pour recycler votre papier journal et créer des pots pour semis à l'infini. S'il est possible de fabriquer vos pots manuellement, cet outil rend la tâche bien plus facile puisqu'un pot peut être fait en 10 secondes seulement. Comment ça marche ? L'outil est composé de 2 éléments en

Mon The Bio Coffret 100% Rooibos Bio Retrouvez dans ce coffret Rooibos une sélection de produits Mon Thé Bio sans théine. Le rooibos peut être consommé à tout moment de la journée. - Rooibos Bio : Ingrédients biologiques : rooibos nature bio - Rooibos fraise raisin Bio : Ingrédients biologiques : Rooibos naturel, feuilles de mûre, raisin

Arthur et Lola Coffret Ma Première Eau de Senteur 50ml et Mon Doudou Tout Doux Hiboux Bleu Arthur et Lola Ma Première Eau de Senteur 50ml et Mon Doudou Tout Doux Hiboux est spécialement formulé pour les bébés et jeunes enfants. Ce coffret est composé : - D'une Eau de Senteur 50ml, sans alcool, au doux parfum de jasmin, rose et fleur d'oranger. Elle peut être utilisée dès la naissance, et sa formule