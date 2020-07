MLS : « Bien sûr, Donald Trump a échoué »

Florian Jungwirth, de Gräfelfing près de Munich, est actuellement assis et joue dans la « bulle » de la Major League Soccer de la ligue professionnelle américaine. Une expérience dont il se serait volontiers passé.

Source Twitter

Florian Jungwirth est allé assez loin. Originaire de la commune de Gräfelfing près de Munich, il a débarqué en Californie via TSV 1860, Dynamo Dresden, VfL Bochum et Darmstadt 98 en février 2017, avec les tremblements de terre de San Jose. Actuellement, le joueur défensif de 31 ans regarde par une fenêtre au Walt Disney World Swan and Dolphin Resort à Orlando, en Floride. Bien entendu, l’ancien international junior se serait volontiers passé de cette expérience.

Une expérience flippante

« Ma femme est à San José, ce n’est pas une situation facile de la laisser seule maintenant », dit Jungwirth. La ligue professionnelle américaine Major League Soccer (MLS) avait convoqué les 26 équipes d’ESPN World of Sports pour déterminer le champion 2020 sous forme de tournoi. Les clubs de Dallas et Nashville devaient être exclus – Corona. Si les tremblements de terre atteignaient la finale le 12 août, Jungwirth aurait passé sept semaines en isolement.

Jungwirth : « Vous avez déjà un peu la fièvre de la cabine »



Avec tout ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, Jungwirth préfère être avec sa femme. La « situation actuelle » avec » le coronavirus, les protestations, beaucoup de violence, de nombreuses fusillades dans le pays – ce n’est pas un état qui peut être complètement ignoré », admet-il. Et puis il vit dans cette bulle en ce moment, il est enfermé dans cette immense installation : « On a un peu la fièvre du camp. Après un match nul 0-0 avec les Seattle Sounders, les Quakes rencontrent les Whitecaps de Vancouver jeudi.

64' – First sub of the match.



Florian Jungwirth comes in for Oswaldo Alanis.#MLSisBack | @CEFCU pic.twitter.com/FQ9xZXYcX4 — San Jose Earthquakes (@SJEarthquakes) July 11, 2020

Jungwirth et son équipe se sont même rendus à la « bulle » quelques jours plus tôt que prévu – à San Jose, ils n’ont pas été autorisés à s’entraîner, notamment parce que la Californie est devenue un point chaud de la pandémie. « Bien sûr », dit Jungwirth au vu de sa situation privée et professionnelle, « vous regardez avec envie votre pays d’origine parce que les Allemands se portent si bien. La vie en Allemagne serait beaucoup plus facile ».