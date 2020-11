Mise à jour sur la santé d’Alex Zanardi | Transferts d’un ancien pilote de F1 à l’hôpital de Padoue

Le champion italien de course automobile devenu médaillé d’or paralympique Alex Zanardi a été transféré samedi dans un hôpital de Padoue pour poursuivre sa convalescence, plus de cinq mois après avoir été grièvement blessé dans un accident de handbike.

Zanardi a subi plusieurs interventions chirurgicales dans des hôpitaux de Sienne et plus tard de Milan pour le stabiliser et reconstruire son visage gravement endommagé après s’être écrasé dans un camion venant en sens inverse lors d’un événement de relais près de la ville toscane de Pienza le 19 juin.

« Le patient a atteint un état physique et neurologique globalement stable qui a permis son transfert dans un autre hôpital équipé de toutes les spécialités cliniques nécessaires et plus proche du domicile familial », a déclaré l’hôpital San Raffaele de Milan dans un communiqué.

Alex Zanardi (ANGELA WYLIE)

Zanardi, 54 ans, a subi de graves traumatismes faciaux et crâniens lors de l’accident et a été placé dans un coma médicalement provoqué. Les médecins ont mis en garde contre d’éventuelles lésions cérébrales.

Zanardi a perdu ses deux jambes dans un accident de course automobile il y a près de 20 ans. Il a remporté quatre médailles d’or et deux d’argent aux Jeux paralympiques de 2012 et 2016. Il a également participé au marathon de New York et a établi un record Ironman dans sa classe.