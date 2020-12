Mike Tyson vs Roy Jones Jr se bat pour inspirer d’autres combats d’exhibition, déclare l’ancien champion du monde Billy Dib

Le point de vue de Snoop Dogg sur le retour de Mike Tyson sur le ring contre Roy Jones Jr était classique.

«C’est comme si deux de mes oncles se battaient au barbecue», a-t-il déclaré lors de l’un des nombreux corps à corps du combat.

« ‘Retrouvez-moi dans la cour, j’en ai marre de cette merde.' »

Deux hommes haletants de plus de 50 ans entre des cordes avec des gants de 12 onces essayant de se battre. Telle était la réalité. Et le fan moyen s’en fiche.

La plupart des fans de combat ont l’habitude de s’éloigner d’un combat en pensant qu’ils avaient été eus. Les combats de Premier, d’exposition ou non, s’accompagnent souvent d’un battage médiatique qui crée un sentiment d’attente qui ne peut être surmonté par la réalité.

Tyson domine Jones jr

Pourtant, Tyson et Jones Jr, dont l’âge combiné est de 105 ans, n’ont pas laissé un goût amer dans la bouche des fans, comme l’ont fait de nombreux combats sur-médiatisés dans le passé. Alors que la plupart reconnaissent les risques pour la santé et les problèmes moraux liés au fait de voir deux hommes plus âgés se battre pour le plaisir, le combat était davantage considéré comme une célébration.

Tyson, l’ancien «Baddest Man on the Planet», avait une chance d’être à nouveau mauvais, quelles que soient les limites de l’âge. C’était nostalgique et a donné aux fans, petits et grands, une chance de vivre des éclairs de brillance.

La plupart des gens se sont séparés de leur argent en sachant qu’ils n’allaient pas voir le même Mike Tyson qui a détruit Trevor Berbick en 1986, prouvant une fois de plus que la boxe est probablement le seul sport qui peut encore générer de l’excitation sans avoir la meilleure interprétation du meilleur.

Même s’il y a un argument selon lequel des expositions comme Tyson vs Jones Jr et Jake Paul vs Nate Robinson déprécient le sport, nous devrons peut-être nous rappeler que c’est aussi le même cercle carré qui a accueilli Chuck Wepner contre Victor l’ours.

Wepner, un compagnon poids lourd, a combattu deux fois l’ours d’Alaska de 8 pieds et 650 livres dans les années 1970. L’ours était dégriffé, défangé et portait un museau.

Jones jr n’est pas content du tirage au sort

Selon Billy Dib, double champion du monde, le retour de Tyson n’a pas discrédité le sport et a maintenant créé un précédent pour que les champions de la vieille école tracent à nouveau le chemin du ring et gagnent des millions.

« Je ne pense pas. C’est bon pour la boxe », a déclaré Dib Grand monde du sport. «À la fin de la journée, son divertissement.

« Je suis ravi de voir Mike revenir sur le ring. Je suis un fan de boxe, j’adore le regarder. J’aime voir des anciens revenir faire leur truc. »

Après le tirage au sort officieux de dimanche, les deux hommes ont déclaré qu’ils le referaient. Chaque combattant était garanti 1 million de dollars pour le combat, avec Tyson et Jones prenant différentes coupes de l’argent PPV; qui verrait Tyson gagner environ 13 millions de dollars (AUD) et Jones Jr 4 millions de dollars. Les chiffres auraient explosé encore si les foules avaient été autorisées à entrer au Staples Center pour le combat.

Lorsque Tyson a annoncé qu’il faisait un retour sur le ring plus tôt cette année, l’ancien champion du monde a déclaré qu’il ferait une tournée mondiale tout en combattant une série d’expositions, ce qui a incité plusieurs combattants à la retraite à publier des photos d’entraînement sur leurs réseaux sociaux.

Il a été question de Tyson combattant Evander Holyfield en premier, mais les négociations ont stagné, ce qui a conduit Holyfield à proposer à Riddick Bowe une revanche. Holyfield s’est même entraîné avec les frères Klitschko alors que les discussions s’intensifiaient sur un retour.

Lennox Lewis a apparemment attrapé le virus aussi, disant qu’il voulait combattre Bowe, tandis qu’Oscar De La Hoya a déclaré son intention de revenir sur le ring également.

Lewis affirme qu’il n’a jamais envisagé de revenir, mais si l’offre est correcte, il changerait d’avis.

Tyson vs Jones Jr se termine par un match nul

« Sûr! » il a plaisanté lorsqu’on lui a demandé s’il reviendrait un jour après le combat Tyson vs Jones Jr. «Cela semble très amusant.

«Vous savez, si c’est vrai, je peux revenir.

« On a dit que Riddick Bowe voulait encore me battre, il y a des choses inachevées là-bas. »

L’enthousiasme de De La Hoya pour revenir sur le ring a soulevé des sourcils, d’autant plus qu’il est devenu l’un des plus grands promoteurs du sport. Même s’il a eu son temps au soleil, l’ancien champion du monde a déclaré à DAZN en octobre qu’il voulait se battre l’année prochaine.

« Si je fais le retour au premier quart de l’année prochaine, au fait, j’ai aminci 20 livres, ça va être contre les meilleurs, comme toujours », a déclaré De La Hoya.

« George Foreman l’a fait, et je pense que je peux le faire aussi. Je me sens comme un million, un million de dollars. C’est fou. »

Conor McGregor pendant le combat Floyd Mayweather. (AP)

S’il sera intéressant d’évaluer la valeur de ce type de combats dans l’ère post-COVID, le type d’argent proposé poussera sans aucun doute les promoteurs à y arriver.

L’exposition de Conor McGregor contre Floyd Mayweather a été un énorme gain d’argent en 2017, Mayweather sortant de sa retraite pour toucher un autre jour de paie. Mayweather a même collecté 9 millions de dollars supplémentaires en 2018 en éliminant le kickboxeur japonais Tenshin Nasukawa en moins de trois minutes.

Dib a déclaré que le combat de McGregor avec Mayweather avait déçu le public, mais cela n’empêcherait pas les fans de combat d’investir à nouveau leur temps et leur argent.

« Je ne pense pas que McGregor et Mayweather étaient vraiment une exposition. Les gens aiment Mike Tyson et Roy Jones Jr et les voir sur le ring s’amuser », a-t-il déclaré.

« Je pense que c’est une bonne opportunité pour les fans de revoir d’autres grands combattants. J’imagine que vous reverrez bientôt Evander Holyfield sur le ring.

« J’aimerais voir De La Hoya entrer et essayer. Mike a créé cette croyance pour donner une autre chance aux anciens et pourquoi pas? »