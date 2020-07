Microsoft lancera le service de jeu en streaming Project xCloud en septembre

Après plusieurs mois en version bêta, Microsoft lancera son service de jeu en streaming Project xCloud en septembre. Le service est destiné à apporter des jeux de qualité console aux téléviseurs intelligents, aux smartphones (Android et iOS), ainsi qu’aux PC bas de gamme.Contrairement au service GeForce NOW de NVIDIA, Project xCloud n’oblige pas les utilisateurs à acheter leurs jeux. À l’heure actuelle, le service de streaming cloud de Microsoft héberge environ 50 titres, mais d’autres devraient être ajoutés après le lancement, y compris ceux lancés sur la console de nouvelle génération de Microsoft, la Xbox Series X.

Le projet xCloud ne sera disponible que dans les pays pris en charge au lancement, bien que Microsoft n’ait répertorié aucune des régions où le service sera introduit. Néanmoins, nous pouvons supposer en toute sécurité qu’il sera disponible aux États-Unis et au Royaume-Uni, mais certains pays européens comme l’Espagne sont susceptibles de l’obtenir également.

Il est également important de mentionner que Project xCloud sera disponible gratuitement dans le cadre du Xbox Game Pass Ultimate. Pour cette raison, plus de 100 titres Xbox Games Pass seront jouables sur les téléphones et tablettes Android ou iOS. Xbox Game Pass Ultimate est disponible pour 15 $ par mois et comprend Xbox Live Gold, Xbox Game Pass et, à partir de septembre, Project xCloud.

Actuellement, Project xCloud prend en charge les contrôleurs DualShock 4 de Sony, mais nous nous attendons à ce que d’autres contrôleurs tiers soient ajoutés à la liste des accessoires compatibles. De plus, Microsoft a confirmé que ce n’était pas le nom définitif du service, nous devrons donc attendre septembre pour l’apprendre.