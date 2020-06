Mercedes-Benz et Nvidia : une voiture autonome pour demain

La course à la conduite autonome est lancée et aujourd’hui, NVIDIA et Mercedes-Benz annoncent un accord pour faire avancer l’ensemble de la flotte de véhicules haut de gamme du constructeur allemand. Avec une technologie basée sur l’IA et alimentée par les plateformes de calcul automobile autonomes de NVIDIA.

Plus précisément, Mercedes-Benz utilisera les nouvelles technologies de la plateforme DRIVE de NVIDIA comme équipement standard dans tous les véhicules, à partir de 2024. Il s’agit clairement d’une grande victoire pour NVIDIA en matière de conception, ainsi que d’une décision stratégique clé pour Mercedes-Benz. Elle s’accompagne de fonctions d’évolutivité qui seront essentielles à la fois pour l’évolution de la technologie elle-même, mais aussi pour les nouveaux modèles commerciaux qu’elle contribuera à mettre en place.

Une course à l’innovation constante

NVIDIA et Mercedes soulignent qu’il s’agit d’une architecture informatique « définie par logiciel » pour la conduite automatisée. Bien que Tesla ait eu la possibilité de fournir de nouvelles fonctions et capacités à ses clients par le biais de mises à jour en ligne, NVIDIA et Mercedes soulignent que ce sera un avantage majeur de la plateforme. Elle donnera la possibilité de configurer et d’acheter des fonctions et capacités pour le système, à la fois au moment de l’achat et plus tard, lorsque les besoins d’un conducteur pourraient changer.

« Nous sommes enthousiastes à l’idée de travailler avec Mercedes-Benz. C’est le partenaire idéal pour nous, compte tenu de sa longue tradition d’innovation et de nos solides relations techniques. Il ressort clairement de nos discussions approfondies avec Ola et son équipe que nous partageons une vision commune de l’automobile du futur. Ensemble, nous allons révolutionner l’expérience des propriétaires de voitures, en rendant le logiciel du véhicule programmable et en le mettant continuellement à jour par le biais de mises à jour en ligne. Chaque future Mercedes-Benz équipée du système NVIDIA DRIVE sera accompagnée d’une équipe d’ingénieurs experts en IA et en logiciels qui développeront, affineront et amélioreront continuellement la voiture tout au long de sa vie », a déclaré Jensen Huang, fondateur et CEO de NVIDIA.