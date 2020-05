Meghan Markle et Harry: leur départ mal supporté par Kate Middleton

Si le monde s’attendait à ce que les Cambridge et les Sussex soient les prochains décisionnaires de la Royauté britannique, la famille Sussex n’en était pas convaincue.

Le Duc et la Duchesse de Sussex ont préféré troquer leurs privilèges et titres royaux contre une vie plus simple en Californie. Kate Middleton, laissée pour compte, a du mal à gérer son quotidien dans le palais royal. Avec ses trois enfants et son mari, largement occupé par les responsabilités royales, la Duchesse de Cambridge broie du noir.

Harry et Meghan ont tout sacrifié pour leur bonheur

Le prince et son épouse ont décidé de tout quitter pour vivre heureux loin des tumultes de la royauté. Un bonheur qui fait le malheur des autres, particulièrement celui de la Duchesse de Cambridge. Selon le magazine anglais Tatler, le départ des Sussex a alourdi les attributions au sein du foyer royal britannique. Ce « Megxit » (de « Meghan » et « exit » pour qualifier l’abandon des titres royaux, de la famille de Sussex.) a été un coup dur pour la famille Cambridge. Bien que ces dernières semblent toujours apparaître sous leurs meilleurs jours, la réalité est que Kate Middleton se sent « piégée et furieuse », selon le Daily Mail de ce mercredi. La source soutient que : « Kate est furieuse de cette charge de travail supplémentaire. Bien sûr, elle sourit et s’habille de façon appropriée, mais elle ne veut pas de ça. Elle travaille aussi dur qu’un PDG, qui se déplace sans arrêt, mais sans pouvoir établir de limites ni avoir beaucoup de vacances. ». Il faut savoir que la Duchesse tient vraiment à cœur son rôle de mère. D’ailleurs, un proche de la famille affirme que « William et Catherine voulaient vraiment être des parents présents et les Sussex ont fait payer les pots cassés à leurs trois enfants. ».

Évidemment, toute la charge de travail se repose, maintenant, sur les épaules de Kate et William. Une obligation qui ne permet plus vraiment à Kate de jouir pleinement de la présence de ses enfants : George, 6 ans, Charlotte, 5 ans et Louis, 2 ans.

En remontant un peu dans le temps, on peut supposer que ce départ anticipé était le résultat d’un conflit entre les Kate et Meghan. Pour une histoire de collant, les deux femmes auraient usé de leur patience, créant ainsi de la tension dans le foyer royal britannique. Selon les dires d’un proche de la duchesse : «C’était une journée chaude et apparemment, il y avait une dispute pour savoir si les demoiselles d’honneur devaient porter des collants ou non. Kate, suivant le protocole, a estimé que les enfants le devraient. Meghan n’en voulait pas. ».

Une source dans la royauté a pesé ses mots pour réfuter ces avis selon lesquelles Kate Middleton était désenchantée pour sa charge de travail.

La fin des « Fab Four »

Dès les fiançailles du Prince Harry et de l’actrice Meghan Markle, les deux couples s’étaient attelés ensemble à tous les préparatifs. Ils formaient ainsi les « Fab Four », l’équipe constituée des couples Cambridge et Sussex. Ils incarnaient pour la population l’innovation pour la Couronne. Comme le temps est vite passé, cette prometteuse initiative a cédé sa place au rêve d’indépendance du jeune couple Harry-Meghan.

En janvier dernier, les Cambridge ont voulu suivre le pas d’Harry et Meghan et ont opté pour un peu de liberté. La pression des médiateurs et les tensions au sein de la famille royale les ont vite ramenés sur terre. Le Duc et la Duchesse de Cambridge ont alors profité de la pandémie de Covid-19 pour s’éloigner de la Royauté anglaise et s’installer dans leur propriété d’Anmer Hall, dans le Norfolk.

Le couple reste néanmoins disponible sur le web. Le confinement ne les désengageant pas de leurs responsabilités. Pour ce faire, ils restent connectés par des appels vidéo, pour gérer leur rôle dans les institutions de bienfaisance. Le couple semble ravi et heureux de leur nouvelle vie. Ils s’amusent à titiller les internautes avec de petites révélations sur leur quotidien familial.