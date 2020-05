Matt Damon décrit la vie de verrouillage d’un «conte de fées» en Irlande – betanewsfr

LONDRES (AP) – Matt Damon a décrit la vie en Irlande pendant la fermeture du coronavirus du pays comme comme être dans un «conte de fées» lors d’une interview radio surprise.

La star hollywoodienne et sa famille étaient à Dublin, où il avait tourné « The Last Duel » de Ridley Scott, avant que des restrictions de voyage ne soient imposées dans le monde entier. La famille a séjourné dans la banlieue aisée de Dalkey, où des célébrités, dont Bono, ont des maisons, depuis la fermeture du tournage.

Les habitants ont repéré l’acteur et la station de radio locale SPIN 1038 a essayé pendant des semaines de le retrouver et de le faire passer à l’antenne.

Dans une interview mercredi, Damon a également révélé que sa fille aînée, Alexia, avait reçu un diagnostic de COVID-19 alors qu’elle était au collège de New York, mais qu’elle «s’en est bien sortie».

« Évidemment, ce qui se passe dans le monde est horrible, mais je suis avec toute ma famille, j’ai mes enfants », a-t-il déclaré à SPIN 1038.

« Même dans l’isolement, ils sont comme, » vous devez rester à moins de deux kilomètres de votre maison. « Deux kilomètres ici, il y a des arbres et des forêts et des bois et l’océan et je ne peux penser à aucun endroit que vous préférez être dans un rayon de deux kilomètres », a-t-il déclaré. « Ça fait un peu, vous savez, comme un conte de fées ici. »

Damon a également félicité le Premier ministre irlandais Leo Varadkar, qui est un médecin qualifié, pour avoir travaillé dans les hôpitaux un jour par semaine.

«Je veux dire, quel dur à cuire. C’est juste à un autre niveau », a-t-il déclaré.

Damon a déclaré que lui et sa famille retourneraient à Los Angeles pour retrouver leur fille aînée lorsqu’ils pourraient quitter l’Irlande.

Kevin Hart et Nick Jonas pour aider à montrer «Regular Heroes»

NEW YORK (AP) – La nouvelle série d’Amazon sur les gens ordinaires qui ont un impact dans la lutte contre le coronavirus reçoit sa propre assistance – de Kevin Hart et Nick Jonas.

Le comédien et le musicien feront tous deux des apparitions spéciales sur les docuseries de huit épisodes « Regular Heroes », offrant encouragements et dons.

La série a été diffusée sur Amazon Prime Video le 8 mai et de nouveaux épisodes seront disponibles tous les vendredis jusqu’au 26 juin. Alicia Keys faisait partie de l’épisode de la première.

L’épisode de vendredi mettra en vedette un propriétaire de charcuterie de New York, un professeur de sciences à Washington, D.C., et un gardien de zoo du New Jersey. Les prochains épisodes mettront en vedette un révérend à Los Angeles, un conducteur de camion en Virginie et un médecin à New York.

La comédie musicale de Michael Jackson reporte ses débuts à Broadway

NEW YORK (AP) – Une comédie musicale sur Michael Jackson a poussé ses débuts à Broadway jusqu’à l’année prochaine en raison de la pandémie de coronavirus.

Les représentations en avant-première de «MJ» devraient maintenant commencer en mars 2021 au Neil Simon Theatre. La comédie musicale – précédemment intitulée «N’arrêtez pas jusqu’à ce que vous obteniez assez» – devait débuter à New York le 6 juillet.

La comédie musicale est inspirée de la vie et de la musique de Jackson. Lynn Nottage, deux fois lauréate du prix Pulitzer, écrit le livre en utilisant le vaste catalogue de chansons de Jackson. Le lauréat du Tony Award Christopher Wheeldon dirigera et chorégraphiera et Ephraim Sykes jouera le rôle de Jackson.

Jackson a vendu des millions de disques et a remporté un Grammy à 13 reprises. En 1983, il est devenu une icône internationale avec la sortie de «Thriller», l’album le plus vendu avec des succès tels que «Beat It» et «Billie Jean». Il est décédé en 2009.

Bien qu’une date exacte de reprise des spectacles sur Broadway reste à déterminer, les producteurs de Broadway proposent désormais des remboursements et des échanges pour les billets achetés pour les spectacles jusqu’au 6 septembre.

D’autres spectacles – comme une prochaine renaissance de «Plaza Suite» de Neil Simon avec Matthew Broderick et Sarah Jessica Parker – ont également poussé leur production à l’année prochaine.

D’autres spectacles dont l’ouverture est prévue ce printemps ont abandonné leurs plans, notamment «Hangmen» et une reprise de «Who’s Afraid of Virginia Woolf?» D’Edward Albee.