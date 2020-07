Masque facial classé du meilleur au pire pour la protection du COVID-19 !!

Depuis la montée du coronavirus, le monde entier est plongé dans la terreur de l’extinction. Les gens sont contraints de rester chez eux, la perte d’économie et le bien-être mental des gens qui traversent des temps difficiles. Presque comme si le monde avait pris une pilule de cauchemar et avalé tout le monde. Malgré cela, les gens restent forts et luttent contre le virus et assurent la sécurité de tous. Prendre des méthodes de précaution telles que se laver les mains, éviter tout contact avec des personnes susceptibles d’être porteuses du virus. Et le plus important, porter des masques pour éviter d’attraper le virus et d’infecter leurs proches. Pour cela, nous vous avons apporté la liste des masques faciaux allant du meilleur au pire. Lisez la suite pour savoir quel masque facial devriez-vous choisir. Avec une qualité supérieure et des prix abordables.

Pourquoi vous ne devriez pas choisir n’importe quel masque!

En matière de protection efficace, des masques de bonne qualité peuvent vous aider à long terme lors de la lutte contre le COVID-19. Le plus triste est que tous les virus n’offrent pas le même niveau de protection. Comme le niveau de protection varie selon les masques, leur efficacité peut empêcher les gouttelettes respiratoires de tousser ou d’éternuer. Le principal moyen de virus infectant les personnes et la qualité du matériau du masque. Chacun est adapté à différents types de personnes telles que les personnes âgées, les travailleurs de la santé, les personnes ayant des problèmes de santé et qui ont été testées positives pour le coronavirus. Cela étant dit, voici notre liste de masques recommandés.

Deux masques de qualité médicale N-99 et N-95 sont les plus efficaces pour bloquer les gouttelettes respiratoires.

Un excellent choix pour les travailleurs médicaux qui travaillent à l’hôpital et qui risquent davantage d’attraper le virus. La raison en est que les deux se scellent étroitement dans la zone du nez et de la bouche. De sorte que très peu de particules virales peuvent entrer ou sortir. Les chercheurs ont découvert que dans une zone hautement contaminée, le port de ces masques réduisait le risque d’infection de 90 à 94%.

Les masques chirurgicaux jetables sont également une bonne alternative pour une protection décente contre le virus.

Les personnes qui n’ont pas accès aux masques N99 ou N95 peuvent également opter pour ces masques alternatifs. Fabriqué en tissu non tissé. Comme il offre un bon niveau de protection par rapport aux masques faits maison et offre trois fois plus de protection contre le virus.

Les masques hybrides sont les meilleurs masques de bricolage faits maison pour se protéger contre le COVID.

Bien qu’il soit généralement admis que les masques hybrides ne sont pas aussi efficaces pour lutter contre le virus. Des recherches menées au Royaume-Uni ont suggéré que, combinées au coton et à la mousseline de soie, deux couches de 600 fils au pouce filtraient plus de 80% des petites particules. Il en résulte une meilleure filtration des petites particules et une bonne protection par rapport au masque chirurgical.