Marvel’s Deadpool 3 est le premier pas vers X-Men dans le MCU

L’univers cinématographique Marvel a été incapable d’utiliser des mutants – ou aurait même dit le mot «mutant» – pendant des années alors que les droits sur les X-Men et tous leurs personnages associés, dont Deadpool, étaient détenus par Fox (il y en avait un ou deux exceptions, comme le personnage Quicksilver, qui a été utilisé à la fois par Fox et Marvel, mais nous n’allons pas entrer dans les mauvaises herbes juridiques de cela ici).

La fusion Disney / Fox a mis fin à cette impasse, et depuis lors, les fans attendent un indice sur la façon dont Marvel prévoit de redémarrer les X-Men et leurs frères mutants. L’ère Fox des X-Men s’est terminée par un gémissement: d’excellents efforts comme X-Men: Days of Future Past et Logan cédé la place à des raides comme X-Men: Apocalypse, Phénix sombre, et Les nouveaux mutants, ce dernier le dernier X-film produit par Fox avant la fusion. Le seul indice était une référence désinvolte aux «mutants» par le directeur de la création de Marvel, Kevin Feige, lors du déploiement par Marvel de sa liste de phase 4 au San Diego Comic-Con de 2019.

Deadpool change cela en vertu du fait que Wade Wilson lui-même est un mutant. Mais la plus grande question est de savoir si plus de mutants apparaîtront dans Deadpool 3 (comme ils l’ont fait dans les deux premiers films) et si cela commencera à les semer à travers le MCU. Les deux premiers efforts de Ryan Reynolds faisaient directement référence aux X-Men (à sa manière absurde, quatrième fracassante, bien sûr) et incluaient des apparitions de personnages comme Colossus. Negasonic Teenage Warhead, Firefist et autres, conformément à sa relation irrévérencieuse avec les super-héros mutants.

Chacun de ces mutants est suffisamment à faible enjeu pour que Marvel puisse les incorporer dans Deadpool 3 sans trop tarder. C’est lorsque le studio décide de réintroduire des personnages bien connus des X-Men comme le professeur X, Magneto, Wolverine, Cyclops, Storm, Beast et Jean Grey (dont la plupart ont déjà été joués par deux acteurs différents) qu’ils vont faire l’objet d’un examen plus minutieux – c’est pourquoi il pourrait être plus intelligent de planter ici et là d’autres entrées à venir MCU plutôt que de sortir de la porte avec un nouveau film X-Men à part entière.

D’une façon ou d’une autre, Deadpool 3 va être la première étape de l’intégration de mutants dans la plus grande toile du MCU – même s’il ne s’agit que d’un ou deux mutants à la fois – tout comme l’implication signalée de Kang the Conqueror dans Ant-Man 3 pourrait fournir la porte dérobée à travers le temps par laquelle les Fantastic Four affirmeront enfin leur place dans le MCU.

Partager : Tweet