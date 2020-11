Marvel Studios se résigne à Deadpool 3 classé R

Bien qu’il soit évidemment tôt, les rapports initiaux confirment que le film est toujours destiné à avoir une cote R comme les deux premiers. Dead Pool films, et que le film peut également être sur le marché pour un nouveau réalisateur, bien que la porte soit ouverte pour Deadpool 2 et Blonde atomique helmer, David Leitch, pour revenir pour le threequel.

le Deadpool 3 les nouvelles sont sûrement gratifiantes pour les fans, tout comme le fait d’entendre que le film est toujours à la recherche d’un R. Il y a eu des doutes, semés par nul autre que Dead Pool le créateur Rob Liefeld, qui a déclaré qu’il ne pensait pas que Disney avancerait sérieusement avec le violent et quatrième super-héros qui brise le mur.

De plus, il y avait la question de Marvel Studios faisant un film classé R pour la première fois depuis que la société a commencé l’univers cinématographique Marvel (Marvel précédemment produit Punisher: Zone de guerre). Mais le PDG de Disney de l’époque, Bob Iger, a déclaré aux actionnaires en décembre 2019 que la société irait de l’avant avec une note R Dead Pool film car « il y a certainement de la popularité. » Il a ajouté la mise en garde que Disney travaillerait dur pour s’assurer qu’il est «soigneusement marqué [as rated R] donc nous ne confondons pas le consommateur. »

Pourtant, le manque de mouvement sur Deadpool 3, alors même que Marvel Studios annonçait de nouveaux films en 2022 et au-delà, a conduit à des spéculations sur s’il y avait appréhension car de la marque. Marvel Studios est l’une des rares sociétés de divertissement à avoir atteint les objectifs qu’elle s’était fixés. Lorsque le MCU a été lancé avec Homme de fer en 2008, les dirigeants de l’entreprise ont déclaré qu’ils voulaient que Marvel devienne une marque que le public associerait avec une certaine qualité et une cohérence tonale. Il y a eu plus de 20 films Marvel avec presque autant de réalisateurs, mais ils ont pour la plupart le même look et une atmosphère familiale.

Deadpool de Ryan Reynolds donnerait sûrement un doigt d’honneur à tout cela. En effet, c’est probablement là que se trouverait une grande partie de l’humour d’un threequel dans un nouveau studio. Donc, qu’il soit réellement étiqueté «Marvel Studios» (sans parler de Disney) dans son générique sera une curiosité, tout comme s’il se connecte réellement à l’univers cinématographique Marvel.

