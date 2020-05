MARVEL expédie certains articles exclusifs de la convention aux détaillants comme cadeaux

Crédits: Marvel Comics



Marvel fouille dans le coffre-fort et dépoussière certains articles exclusifs de la convention récente (et à venir) et les envoie dans les librairies de bandes dessinées. Hé sans conventions dans un futur proche, pourquoi pas?

Cela comprend le très recherché Cartes de X qui ont été distribués au début de « Dawn of X », qui comprend un chiffre pour la langue Krakoan.

Cela fait partie du programme « Back in Action » de Marvel, un effort de COVID-19 pour « donner aux détaillants des outils pour ramener les fans dans les magasins de bandes dessinées ».

Les cadeaux offerts aux détaillants sont:

– Carnage absolu Tatouages ​​temporaires (paquet de 5)

– Cartes de X (paquet de 25)

– Conan le barbare # 1 marque-page épée (paquet de 25)

– Fantastic Fnotre Épingles Romita Classic Party (paquet de 25)

– Gardiens de la Galaxie # 1 Cartes Be Mine (paquet de 25)

– Merveilles X # 1 Signet (paquet de 25)

– Femme araignée Lithographie cadeau classique (lot de 25)

– Thor # 1 Cartes à échanger (lot de 25)

– Wolverine au fil des ans Primer (paquet de 25)

Vous voyez quelque chose que vous voulez? Mieux vaut être rapide, car Marvel dit que ceux-ci sont « sous réserve de disponibilité et jusqu’à épuisement des stocks ».